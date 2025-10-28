Fiscalía de Género conforma grupo de trabajo para investigar denuncia por violación en contra de director del OIJ

El Ministerio Público confirmó, la noche de este lunes, que abrió una causa penal al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, por un presunto delito de violación en perjuicio de una mujer adulta.

Además, la Fiscalía conformó un equipo de trabajo con personal fiscal y de investigación especializado en materia de género, cuya dirección funcional está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Género.

El caso está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores, con la dirección y supervisión de la Fiscalía Adjunta de Género, y se investiga bajo el expediente 25-000359-1883-PE.

De acuerdo con el Ministerio Público, la denuncia ingresó el viernes 24 de octubre y tiene relación con hechos, en apariencia, ocurridos en la zona de Corredores, en enero del 2025.

Debido a que Zúñiga no goza de ningún fuero de protección especial en razón del cargo que desempeña en el Poder Judicial, la investigación se lleva a cabo bajo el trámite ordinario por personal fiscal especializado.

“Se me ha informado que han puesto una denuncia por presunta violación sexual en mi contra. Rechazo completamente estos cargos en el acto. Me pongo a las órdenes del sistema de administracion de justicia siempre bajo el principio de presuncion de inocencia en el cual nadie es culpable solo porque tenga una denuncia en contra”, afirmó Zúñiga tras darse a conocer la denuncia.

“Me separo de participar en cualquier actividad de investigacion sobre este caso y es la Fiscalia la que toma las riendas de la misma. Agradezco a mi familia por el apoyo brindado. Como esta denuncia apenas está iniciando la investigación por parte de la Fiscalía, no podré dar más comentarios al respecto pero siempre convencido de mis actuaciones trabajando con ahinco”, agregó.

Por su parte, el Ministerio Público indicó que ha brindado el apoyo profesional interdisciplinario a la presunta víctima. Esto contempla una valoración de riesgo por parte de especialistas de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

Zúñiga es el director de la Policía Judicial desde noviembre de 2022, cuando asumió el puesto de forma interina tras el fallecimiento del anterior jerarca, Walter Espinoza, a los 54 años.

Su puesto en la dirección fue ratificado el 28 de agosto de 2023 por la Corte Plena del Poder Judicial.