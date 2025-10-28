Sucesos

Fiscalía de Género conforma grupo de trabajo para investigar denuncia por violación en contra de director del OIJ

Los hechos denunciados habrían ocurrido en enero del 2025, en Corredores

Por Natalia Vargas
09/07/2025, Limón, Matina, seguimiento de los allanamientos en Matina de Limón para desarticular una banda de narcotráfico y sicariato.
Ministerio Público abre investigación por presunta violación al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga. (Jose Cordero/José Cordero)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

