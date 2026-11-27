Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, cuestionó el acercamiento del Gobierno de Costa Rica con el de Israel y advirtió de que la negociación de un tratado de libre comercio (TLC) con ese país contradice la trayectoria costarricense de defensa de la paz y los derechos humanos.

“Hoy, en pleno genocidio, Costa Rica corre el riesgo de dar la espalda a su propia historia”, manifestó Albanese. La relatora sostuvo que el acuerdo comercial no solo concedería ventajas económicas a Israel, sino que también “alimenta su maquinaria de guerra”.

Albanese consideró que el tratado sería un instrumento para legitimar y mantener el régimen de apartheid, así como para reforzar la colonización “violenta” de los territorios palestinos, “que necesita del comercio internacional y de la cooperación económica para sobrevivir como necesita el oxígeno”.

La relatora hizo estos señalamientos durante su discurso de aceptación del doctorado honoris causa que este viernes le otorgó la Universidad de Costa Rica (UCR). La abogada italiana y defensora de derechos humanos no pudo estar presente en el acto solemne organizado por el Consejo Universitario.

Francesca Albanese critica pretensiones del gobierno de Costa Rica de firmar un TLC con Israel

Albanese pronunció su discurso de forma virtual, sentada en el suelo de uno de los salones de espera del aeropuerto internacional Juan Santamaría, porque el Gobierno de Costa Rica le impidió ingresar al territorio nacional, alegando razones de seguridad nacional.

La decisión fue aplaudida por el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, quien felicitó a las autoridades costarricenses por impedir el ingreso de Albanese al país.

En una publicación en la red social X, Danon cuestionó a la relatora y la acusó de utilizar su mandato en Naciones Unidas para difundir “propaganda vil”, legitimar organizaciones terroristas, profanar la memoria de los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto y atacar reiteradamente a Estados Unidos e Israel.

“Quienes utilizan su mandato en la ONU para hacer esto deben enfrentar consecuencias”, sostuvo el diplomático.

Albanese: Sería una ‘vergüenza histórica’

Albanese se mostró conmovida mientras seguía la transmisión de la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa por parte de la UCR. (Facebook/Víctor Madrigal-Borloz)

La relatora dirigió un llamado a Costa Rica para que no avance con el acuerdo comercial y recordó que el país tiene una trayectoria histórica de decisiones vinculadas con la defensa de la paz y los derechos humanos.

“Aprobar definitivamente el tratado de Libre Comercio en la Asamblea Legislativa sería una vergüenza histórica, y además de suponer una renuncia a los principios morales, iría frontalmente contra las obligaciones de Costa Rica en virtud del derecho internacional”, afirmó.

Recurrió a varios episodios de la historia costarricense para fundamentar su cuestionamiento. Mencionó la abolición del Ejército, en 1948, y el reconocimiento del Estado de Palestina, en el 2008, además del respaldo del país a numerosas resoluciones de Naciones Unidas.

La relatora calificó la decisión de destinar los recursos militares a programas sociales y a la promoción de la paz y la democracia como una muestra del compromiso costarricense con los derechos humanos por encima del poder militar.

“Un ejemplo que otros estados del mundo harían bien en seguir”, señaló.

Costa Rica ha defendido internacionalmente el reconocimiento del Estado palestino y su coexistencia pacífica con Israel, mediante una solución de dos Estados. Esa fue también la posición que sostuvo el gobierno de Rodrigo Chaves, según declaró en junio de 2024 el entonces canciller Arnoldo André a La Nación.

Los guiños a Israel

Las banderas de Palestina y los kufiya destacaron en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica (UCR). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, el actual gobierno ha dado señales de una relación diplomática más cercana con los intereses de Israel. El 10 de mayo, la oficina del presidente israelí, Isaac Herzog, informó de que, durante una reunión con la presidenta Laura Fernández, esta expresó su disposición a elevar la representación diplomática costarricense en Jerusalén al rango de embajada.

El encuentro ocurrió poco después de la ceremonia de traspaso de poderes, el 8 de mayo, cuando Herzog visitó Costa Rica para asistir a la toma de posesión de Fernández. Según el comunicado israelí, ambos gobernantes conversaron sobre la ampliación de la cooperación bilateral y comercial. Herzog, además, agradeció a Fernández su amistad y apoyo a Israel y la invitó a realizar una visita oficial a ese país.

La posibilidad de elevar la representación diplomática en Jerusalén contrasta con una decisión adoptada durante el gobierno de Óscar Arias. En 2006, Costa Rica trasladó su embajada de esa ciudad a Tel Aviv, luego de que el entonces mandatario calificara su ubicación anterior como un error histórico que debía ser corregido.

Albanese recordó esa decisión y la presentó como un antecedente de las acciones con las que Costa Rica había buscado corregir decisiones diplomáticas que consideraba perjudiciales.

“Hoy, mientras el sufrimiento de los palestinos se agrava, el país ha dado marcha atrás. Hoy Costa Rica tiene en sus manos la posibilidad de evitar nuevos errores históricos”, manifestó.

En julio, el entonces canciller, Manuel Tovar, rechazó que las acciones de Israel en Gaza constituyan un genocidio, pese a que investigaciones de Naciones Unidas (ONU) han señalado actos genocidas y la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene órdenes de captura contra altos líderes israelíes por presuntos crímenes de guerra.

La Nación remitió consultas al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para conocer si el gobierno de Laura Fernández mantiene la posición de Costa Rica de respaldar una solución de dos Estados y si existe una decisión de modificar el nivel de su representación diplomática en Jerusalén. Al cierre de esta información no se había obtenido respuesta.

Respaldo a las protestas estudiantiles por Palestina

Teresa Rasella, asistente de Albanese, recibió el reconocimiento a nombre de la relatora de la ONU, quien seguía la ceremonio por medio de la transmisión en vivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La relatora también manifestó preocupación por la detención de dos estudiantes universitarios costarricenses durante el traspaso de poderes de Laura Fernández, el 8 de mayo de 2026. Ambos fueron detenidos por portar símbolos de apoyo a Palestina, entre ellos una bandera palestina y kufiyas.

Albanese consideró que el episodio resulta especialmente preocupante después de tres años de un genocidio cuyas imágenes y acontecimientos han sido transmitidos públicamente.

“Que algo así pueda ocurrir en el propio país es motivo de profunda preocupación”, señaló.

El 9 de setiembre, la Sala Constitucional declaró ilegítima la detención de los estudiantes y concluyó que la actuación policial vulneró sus derechos a la libertad personal, la libertad de expresión y la igualdad. Los magistrados también señalaron que la intervención selectiva contra quienes exhibían la bandera palestina constituyó una forma de censura.

Albanese hizo un llamado al Gobierno de Costa Rica a actuar con congruencia, en vista de los mayores acercamientos con el Israel. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Albanese reconoció el papel de los movimientos estudiantiles y de la sociedad civil costarricense en las manifestaciones y acampadas en solidaridad con Palestina. Destacó especialmente el compromiso de los universitarios y vinculó sus acciones con el concepto palestino de sumud, que representa la perseverancia y la resistencia.

“Quiero expresar mi especial reconocimiento a las y los estudiantes de este país y destacar su compromiso”, manifestó.

En su intervención, Albanese sostuvo que los Estados tienen obligaciones frente a la situación de los territorios palestinos ocupados. También recordó los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, que en julio de 2024 concluyó que la presencia continuada de Israel en esos territorios es ilícita y que debe ponerle fin lo antes posible.

“Poner fin al genocidio, a la ocupación, al apartheid, exige actuar con principios”, manifestó.

La relatora insistió en que Costa Rica debe asumir un papel activo para contribuir a que el pueblo palestino pueda liberarse de lo que describió como opresión colonial.

“Costa Rica está llamada a actuar con firmeza y coherencia para que el pueblo palestino pueda por fin liberarse de la opresión colonial”, expresó.