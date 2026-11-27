Entre aplausos y vitoreos, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, recibió este viernes 27 de noviembre el doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR) por su labor en la defensa de los derechos humanos.

La abogada italiana dio su discurso desde una sala del aeropuerto Juan Santamaría, donde permanece retenida por el Gobierno de Costa Rica que le niega el acceso al país, alegando razones de seguridad nacional.

“Hoy me dirijo a ustedes desde el aeropuerto Juan Santamaría porque se me negó la entrada debido a que mi presencia comprometería la seguridad pública, ¿cuál riesgo para la seguridad pública puede crear una relatora de la ONU que tiene como responsabilidad la documentación de la complicidad con crímenes e impunidad durante los últimos cuatro años?”, expresó la nueva doctora honoris causa de la UCR al iniciar su discurso.

Albanese afirmó que es paradójico dar su discurso desde un aeropuerto que lleva el nombre de un héroe nacional que murió defendiendo la independencia de Costa Rica frente al imperialismo estadounidense.

“Desde aquí hoy les hablo de justicia, de libertad, de resistencia frente al orden establecido. ‘Queremos ser libres’, dice el Himno Nacional de Costa Rica, como quiso ser libre Juan Santamaría”, declaró la relatora.

La abogada italiana expresó su “indignación” por “informaciones falsas” divulgadas por el Gobierno de Costa Rica que la vinculan con actividades terroristas. “Permítanme ser clara: defender los derechos humanos no es terrorismo, y el gobierno responderá por estas insinuaciones, como debe ser en un estado de derecho”, dijo Albanese.

Francesca Albanese expresa indignación por señalamientos de terrorismo del gobierno de Costa Rica

Albanese sobre Gaza: ‘La palabra ‘catástrofe’ se queda corta’

La relatora italiana pidió a los presentes en el Aula Magna no permitir que las medidas tomadas por el gobierno empañen los motivos de fondo de la ceremonia y dijo que decidió permanecer en Costa Rica para participar en el evento desde el suelo que simboliza la lucha histórica de los costarricenses contra el imperialismo.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a las ciudadanas y ciudadanos, activistas y académicos que me han mostrado su apoyo durante estas últimas horas. Es un auténtico placer sentirme acogida por una comunidad que se distingue por su compromiso con la justicia social y los derechos humanos”, declaró Albanese.

La relatora afirmó que no es un momento para celebrar o sentir alivio, ya que la situación humanitaria en Palestina no deja de deteriorarse.

“Palabras como ‘catástrofe’ se quedan cortas para describir la desesperanza que vive hoy la población palestina, una desesperanza que no se debe solo a la destrucción que continúan sufriendo, sino también por ver cómo las atrocidades que padecen se transmiten al mundo entero las 24 horas del día, mientras su futuro sigue sin ofrecer ninguna esperanza, atrapados en un presente que no cambia bajo el peso de responsables políticos débiles, discriminatorios y cómplices”, criticó la abogada.

Francesca Albanese tuvo que transmitir su discurso desde una sala del aeropuerto Juan Santamaría. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Albanese afirmó que más de 21.000 niños y niñas han sido asesinados en la Franja de Gaza, más de 1.000 aulas han sido vaciadas, más de 40.000 menores han perdido al menos a uno de sus padres y más de 11.000 sufren heridas que les han cambiado la vida.

Por eso, la relatora planteó una pregunta: “¿Seremos capaces de mirarlos a los ojos cuando, ya siendo adultos, nos pregunten qué estábamos haciendo mientras sus familias y sus tierras eran despedazadas? Si guardáramos un solo minuto de silencio por cada niño palestino asesinado en Gaza, pasaríamos dos semanas en silencio".

En su discurso, Albanese afirmó que en 1.147 días desde octubre de 2023, el ejército de Israel ha matado a más de 74.000 palestinos en Gaza. (EYAD BABA/AFP)

Además, Albanese afirmó que Israel se ha asegurado de que la vida de los sobrevivientes sea insoportablemente difícil. Familias desplazadas han sido obligadas a vivir hacinadas en campamentos a lo largo de la costa de Gaza y duermen con el agua contaminada de las inundaciones hasta las rodillas.

Mientras tanto, afirmó la relatora, Israel impide la entrada de materiales esenciales para construir refugios que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“Es el tercer año consecutivo que recibimos noticias de bebés palestinos que mueren de frío y se ponen azules en los brazos de sus padres y madres, que ni siquiera pueden llevarlos a los hospitales, porque estos siguen siendo bombardeados”, explicó.

“Hay ministros israelíes que supervisan la construcción de centros de tortura, y celebran la pena de muerte discriminatoria como una de las últimas herramientas de aniquilación sistemática destinada a eliminar a la población palestina. Ni siquiera este infierno en la tierra ha impedido que gobiernos como el mío (Italia) y el suyo (Costa Rica) sigan enviando armas, compartiendo información de inteligencia o sosteniendo económica o políticamente a Israel”, afirmó la relatora.

Por eso, Albanese aseveró que la guerra en Gaza es una mancha imborrable en la historia de la humanidad, y agregó que Costa Rica no es una excepción: “Todo aquel que tenga poder y no se haya opuesto al genocidio, debería sentirse cómplice”, declaró.

En su discurso, Albanese afirmó que en 1.147 días desde octubre de 2023, el ejército de Israel ha matado a más de 74.000 palestinos en Gaza. Más de 21.000 niños y niñas han sido asesinados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, Albanese criticó las pretensiones del Gobierno de Costa Rica de suscribir un tratado de libre comercio (TLC) con Israel. Indicó que sería incoherente con la historia del país acoger este instrumento.

“Los palestinos quieren ser libres, no siervos menguados”, con estas palabras Francesca Albanese cerró su discurso de aceptación del doctorado honoris causa que le entregó la UCR la mañana de este viernes, en una ceremonia a la que no pudo asistir la relatora de la ONU por estar retenida en el aeropuerto Juan Santamaría.