La relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, indicó este viernes que un empleado de la aerolínea Air France la condujo el jueves a la puerta de embarque de un vuelo a París, para que abandonara el país, luego de que el gobierno le impidiera ingresar a Costa Rica.

Según el relato que ofreció este viernes a La Nación en una entrevista en inglés, el empleado le dijo que la ayudaría a encontrar un lugar donde descansar y comunicarse con quien necesitara.

“En lugar de eso, lo seguí y me llevó a la puerta de Air France para obligarme a abordar un avión a París”, aseguró.

Albanese contó cómo en ese momento tomó su pasaporte de una carpeta que llevaba el empleado al descubrir lo que en realidad estaba pasando en una situación que jamás le había ocurrido en ningún otro país.

“No toqué al hombre, pero tomé el pasaporte”, afirmó. Según su versión, el hombre reaccionó con enojo y llamó de inmediato a personal de seguridad.

Lo que pasó luego fueron algunos de los momentos más tensos y abrumadores a su llegada al país. Relató que unas diez personas la rodearon durante entre 40 minutos y una hora, aunque aclaró que no puede precisar cúanto tiempo la tuvieron en eso.

Dice que le pedían que devolviera el documento y que no estaba autorizada a quedarse en el país.

“Mi respuesta fue: conozco mis derechos. No pueden obligarme a subir a un avión contra mi voluntad. No soy una criminal”, aclarando que siempre cuidó mucho el tono y su compostura porque, según expresó, sentía que tenerla así rodeada buscaba intencionalmente alterarla.

Contó que distinguió entre los funcionarios presentes a uno que fue “forzoso e irrespetuoso”, y que los demás fueron amables.

‘Sí, sí, solo hablé con la persona que parecía más sensata. Ellos insistían —intentaban, ya sabes, provocarme para que perdiera los estribos— repitiendo una y otra vez: Si tienes esa actitud, si tienes esa actitud, si tienes esa actitud.... Pero yo no tenía ninguna actitud negativa; simplemente estaba frustrada, de forma clara y justificada, pero seguí con el mismo tono que estoy usando contigo. Así que me mantuve firme y, al final, se quedaron sin argumentos", declaró.

Pese a la tensión sostenida por tanto rato, entregó el pasaporte solo cuando aceptaron que se quedara en Costa Rica.

Solo entonces, aclaró, les dijo estar dispuesta a salir “a mi ritmo y hacia el país que yo elija”, y que su siguiente destino previsto era México.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indicó la noche de este jueves que impidió su ingreso debido a criterios de resguardo a la seguridad nacional.

El director general de Migración y Extranjería, Homer Badilla, aseguró que Albanese registra una alerta internacional por supuestos vínculos con actos terroristas.

Con voz indignada, Albanese respondió este viernes “los reto a presentar evidencia de esto. De lo contrario, tienen que pedir disculpas”.

La relatora especial de la ONU aclaró que no ha tenido contacto directo con el Gobierno y que se comunica “a través de ustedes, los periodistas”.

“Un insulto a las Naciones Unidas”

Sobre sus funciones, afirmó que la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de la ONU la protege por los actos y palabras realizados en el ejercicio de su mandato.

Calificó el rechazo como “un insulto a las Naciones Unidas” y a las tradiciones del país, y dijo que los argumentos del Gobierno suenan a “alinearse con la canibalización del derecho internacional”.

La relatora sostuvo que el método seguido en su contra “parece seguir el guion israelí”, y recordó que Israel la declaró persona non grata.

Añadió que la decisión de impedirle el ingreso llegó cuando ya estaba en el aeropuerto, aunque, según dijo, el Gobierno conocía su visita desde hacía meses.

“Esperaron a que estuviera aquí para humillarme a mí y a la Universidad de Costa Rica”, recalcó.

“Entiendo que el gobierno discrepe de mis conclusiones y no quiera verse asociado a ellas; sin embargo, sigue sin poder silenciarme . En el momento en que se me invita a entrar en el país, resulta inherente a la naturaleza de una democracia permitir que se expresen y compartan ideas diversas. Por tanto, al impedirme la entrada en el país, el gobierno está enviando una señal muy negativa. Esto es una alerta para todos en Costa Rica”, enfatizó.

No obstante, Albanese expresó deseo de volver a Costa Rica “cuando gente progresista y amiga de los derechos humanos haya recuperado el poder en este país”.

Pare ella, lo ocurrido es un insulto a las tradiciones del país.

“Este aeropuerto lleva el nombre de un héroe nacional que luchó contra Estados Unidos; luchó contra el imperialismo y la esclavitud, ¡por el amor de Dios! Y miren qué paradoja: yo, una defensora de los derechos humanos, cuya única labor ha consistido en servir documentando un genocidio y asumiendo riesgos enormes, tanto para mí como para mi familia, vivo bajo una amenaza constante y enfrento desafíos continuos", afirmó.

El mes pasado, mencionó que unas personas entraron en su casa y tuvo que recibir protección policial.

“Ya ven a lo que me expongo. Aun así, sigo haciendo lo que hago porque hay un genocidio en curso: Israel ha acabado con la vida de 74.000 personas . Se trata de un país que, cuando menos, está tolerando actos de terrorismo. Por tanto, en este país, quien mantiene vínculos con el terrorismo no soy yo”, lanzó.

Área de salas de abordaje del aeropuerto Juan Santamaría, donde Francesca Albanese afirma haber pasado la noche tras el rechazo de su ingreso al país. (Mayela López)

Cómo fue su noche en el aeropuerto

Conversadora y amena, la conversación de Albanese esta mañana no evidenció las horas que pasó recostada sobre butacas en las salas de abordaje del aeropuerto, frente a la puerta 12, donde dijo que durmió un par de horas “entre el piso y una silla”.

Según su relato, nadie le ofreció comida ni algún tipo de hospitalidad.

En medio de la noche indicó que le ofrecieron quedarse en una celda de detención, que describió como “sucia y horrible”, y por eso optó por quedarse en las salas de abordaje frente a la puerta 12.

Allí, continuó, recibió una visita breve y protocolaria de un representante de la ONU. “Me parece muy irrespetuoso de parte del Gobierno”, declaró.