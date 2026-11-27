La relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, exigió este viernes al director general de Migración y Extranjería, Homer Badilla, presentar pruebas de los supuestos vínculos con actos terroristas que le atribuyó, o responder por sus declaraciones.

La jurista italiana así lo expresó en entrevista vía telefónica a La Nación este viernes desde el aeropuerto Juan Santamaría, adonde llegó invitada por la Universidad de Costa Rica (UCR) para recibir el doctorado honoris causa.

“Señor director, ocupar un cargo público no otorga impunidad. Hacer señalamientos infundados sobre supuestos vínculos con actos terroristas, como usted ha dicho de mí, es extremadamente grave. Si tiene pruebas, tendrá que presentarlas; si no las tiene, deberá responder por sus palabras”, afirmó en un mensaje.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indicó la noche de este jueves que impidió el ingreso al país de Albanese debido a criterios de resguardo a la seguridad nacional.

Badilla aseguró que Albanese registra una alerta internacional por supuestos vínculos con actos terroristas. Sostuvo que las autoridades policiales actúan conforme al ordenamiento jurídico costarricense cuando consideran que existe una amenaza para la seguridad nacional, como, según él, ocurrió en este caso.

El director de Migración no precisó cuál organismo internacional emitió la alerta contra Albanese ni aportó detalles sobre los presuntos vínculos que mencionó.

Director de Migración atribuye rechazo de ingreso de Francesca Albanese a una alerta internacional por supuestos vínculos con actos terroristas

Mensaje a quienes la apoyan

Albanese agradeció a las personas que permanecieron durante horas frente al aeropuerto, a los periodistas y a quienes pidieron una intervención de la Sala Constitucional.

“Su solidaridad habla mucho más fuerte que cualquier intento de intimidación o aislamiento”, expresó.

“Puedes impedir la entrada a una persona, pero no puedes silenciar la verdad. Puedes retenerla en un aeropuerto, pero no puedes detener su conciencia”, declaró.

La relatora también defendió su investidura.

“Soy una experta independiente de las Naciones Unidas. Eso merece respeto”.

Y de seguido agregó: “Puede que me hayan impedido entrar en Costa Rica, pero no podrán impedir que la verdad salga a la luz”.