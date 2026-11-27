Desde una sala del aeropuerto Juan Santamaría donde permanece detenida, Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, habló con La Nación y manifestó que el trato que ha recibido ha sido “espantoso”.

El gobierno de Costa Rica negó la entrada de Albanese al país, quien fue invitada por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) para recibir un doctorado honoris causa este viernes.

Albanese indicó que las autoridades migratorias, hasta el momento, tienen retenido su pasaporte. Le manifestaron que no puede ingresar a Costa Rica por una “alerta de seguridad”.

La Sala Constitucional dio curso a un habeas corpus presentado por la detención de la relatora, lo cual le permitiría permanecer 24 horas en el país sin que las autoridades puedan deportarla.

Francesca Albanese ha sido muy crítica del gobierno de Israel, al que acusa de cometer genocidio en los territorios palestinos. El gobierno de Estados Unidos la sancionó por ese motivo, aunque un juez ordenó retirarlas; posteriormente, el Ejecutivo las reimpuso.

Francesca Albanese fue detenida en el mostrador de Migración

La abogada relató que, cuando aterrizó en Costa Rica desde Francia, la pasaron al mostrador de Migración, tomaron sus datos, le pidieron el itinerario del viaje y tomaron sus huellas dactilares. Sin embargo, le indicaron que algo “no funcionó” con las huellas.

“Hubo algunas conversaciones detrás del mostrador que yo no podía entender. En determinado momento me dijeron que probablemente la máquina no funcionaba. Intenté averiguar qué estaba pasando, pero no había claridad”, relató.

Posteriormente, le preguntaron “si sabía algo” de una alerta de seguridad, a lo que ella respondió: “¿Se trata de una alerta en Costa Rica o proveniente de Estados Unidos? (...) Soy la relatora especial de las Naciones Unidas para Palestina y eso representa un problema para Estados Unidos".

Después de esperar por alrededor de 20 minutos, le tramitaron el acta de rechazo de ingreso al país y le dijeron que abordaría un vuelo a París. Entonces la llevaron a la puerta de abordaje, pero Albanese se negó a subir al avión.

“Debo decir que, desde el principio, el trato no fue particularmente amable”, aseveró.

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