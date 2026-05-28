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Estados Unidos reimpone sanciones contra relatora de la ONU para territorios palestinos días después de retirarlas

Días atrás, un juez había frenado las sanciones contra Francesca Albanese; ahora, tras una apelación, se instauran de nuevo, temporalmente.

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Por AFP
Francesca Albanese cuestiona el lento actuar de la comunidad internacional para frenar la tortura de palestinos.
Francesca Albanese cuestiona el lento actuar de la comunidad internacional para frenar la tortura de palestinos. (AFP / Save the Children/Canva)







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