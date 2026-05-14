Tribunal de Estados Unidos frena sanciones de Trump contra Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, anunció la tarde de este miércoles que un tribunal de Estados Unidos suspendió las sanciones que le impuso el gobierno de Donald Trump.

La decisión fue emitida el 13 de mayo de 2026 por el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, luego de acoger una medida cautelar preliminar solicitada por la hija y el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, quienes alegaron que las sanciones contra ella surgen por su discurso en favor de Palestina.

“Específicamente, (se le sanciona) por la recomendación no vinculante de Albanese a la Corte Penal Internacional para que persiga procesos por crímenes de guerra contra nacionales israelíes y estadounidenses”, alegan los demandantes.

El esposo y la hija de Albanese alegaron, además, que esas sanciones les causaban un perjuicio directo.

En una publicación en X, Albanese afirmó que la jueza consideró que proteger la libertad de expresión es un interés público.

BREAKING! US court ha suspended the US sanctions against me!

As the judge says: "Protecting the Freedom of speech is always just the public interest".

Thanks to my daughter and my husband for stepping up to defend me, and everyone who has helped so far.



Together we are One. pic.twitter.com/z6L3tb7Esp — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 13, 2026

El proceso judicial continúa en trámite mientras se resuelve el fondo del caso.

Sanciones

En julio del 2025, Albanese fue sancionada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por sus “actividades sesgadas y maliciosas” al acusar a empresas de su país de beneficiarse de la guerra en Gaza, donde Albanese ha denunciado que Israel comete un genocidio.

Marco Rubio anunció sanciones contra Albanese en 2025. (ALEX BRANDON/AFP)

En un mensaje en la red social X Rubio denunció “esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para incitar a la Corte Penal Internacional a tomar medidas contra funcionarios, empresas y directivos de Estados Unidos e israelíes”, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En ese momento, la ONU exhortó a Estados Unidos a “levantar rápidamente las sanciones” contra Albanese. La experta ha arremetido contra las política de Israel en Gaza y contra el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre todo cuando en febrero del 2025 anunció que tomaría el control de la Franja de Gaza y reubicaría a sus habitantes en otros lugares.

Las sanciones son “una advertencia a cualquiera que se atreva a defender el derecho internacional y los derechos humanos, la justicia y la libertad”, sostuvo Albanese en ese momento.

En febrero, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó otorgar el doctorado honoris causa a Francesca Albanese.

Ese título es la máxima distinción institucional que puede otorgar ese centro superior de estudios. La propuesta fue impulsada por la Escuela de Psicología de la UCR.