El Mundo

Tribunal de Estados Unidos frena sanciones de Trump contra Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina

EE. UU. la había sancionado en julio del 2025

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Por Sebastián Sánchez
Relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados de la ONU, Francesca Albanese, quien ha despertado controversia por sus apreciaciones del conflicto.
Relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados de la ONU, Francesca Albanese. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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