Relatora de la ONU pide a Costa Rica pausa en TLC con Israel por situación en Gaza

La relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Paola Albanese, instó este 13 de diciembre a Costa Rica a una pausa en la ratificación del tratado de libre comercio (TLC) con Israel y a realizar una revisión en materia de derechos humanos, tras la firma del acuerdo entre ambos países el pasado 9 de diciembre.

Albanese, abogada y académica internacional italiana, cuestionó que Costa Rica avance con un acuerdo comercial “ en medio de un contexto de apartheid, ocupación ilegal y genocidio ”, en referencia a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

Sus declaraciones se produjeron pocos días después de que los gobiernos de Costa Rica e Israel anunciaran oficialmente la firma del tratado.

“El acuerdo de libre comercio de Costa Rica con Israel, en medio del apartheid, la ocupación ilegal y el genocidio, ignorando fallos de la Corte Internacional de Justicia y decisiones de la ONU, es simplemente incorrecto”, afirmó Albanese en un mensaje en la plataforma X.

“Insto a Costa Rica a pausar la ratificación y realizar una revisión de derechos humanos, para evitar contribuir o ser cómplice de una economía de genocidio”, añadió.

Francesca Paola Albanese fue nombrada relatora especial de la ONU el 1.º de mayo de 2022.

Es licenciada en Derecho con honores por la Universidad de Pisa, tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad SOAS de Londres y actualmente completa un doctorado en Derecho Internacional de los Refugiados en la Universidad de Ámsterdam.

El 26 de marzo de 2024, Albanese informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que, a su juicio, las acciones de Israel en Gaza equivalían a un genocidio, una calificación que Israel ha rechazado y que forma parte de un debate jurídico y político internacional en curso.

Dieciocho meses luego, en setiembre de este 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI), aunque no habla en nombre de la ONU, afirmó que Israel buscaba “destruir” al pueblo palestino mediante una campaña militar que ha devastado el enclave.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió en setiembre que “se acumulan las pruebas” de crímenes de genocidio, aunque subrayó que corresponde a la justicia internacional determinarlo formalmente.

El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar (der.) y el ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat, durante la firma del TLC entre ambos países. Fotografía: (COMEX/Cortesía)

Firma del TLC y cuestionamientos internos

El pasado 9 de diciembre, los gobiernos de Costa Rica e Israel firmaron el tratado de libre comercio, según informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

El acto se realizó en Jerusalén y fue suscrito por el jerarca de Comex, Manuel Tovar, y el ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat.

El acuerdo ha generado críticas dentro del país.

Diversas organizaciones civiles y concejos municipales, entre ellos los de Montes de Oca, Goicoechea y Pérez Zeledón, solicitaron al Poder Ejecutivo no firmar el tratado, debido al contexto del conflicto armado en Gaza.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Palestina, hasta octubre pasado la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza había dejado 68.643 personas fallecidas, en su mayoría civiles, cifra citada por organizaciones internacionales y medios de comunicación.

Las negociaciones comerciales entre Costa Rica e Israel iniciaron en marzo de 2023, en medio de un escenario internacional que luego se vería marcado por la intensificación del conflicto en Palestina.

Pese a las críticas, el Gobierno costarricense ha defendido el proceso.

En una entrevista con La Nación el 16 de setiembre anterior, el ministro Manuel Tovar confirmó que Costa Rica continuaría con las negociaciones y sostuvo que el Ejecutivo mantiene su postura favorable al acuerdo.

“Estamos determinados a avanzar hacia esa negociación, que le encontramos los mismos atributos y los mismos beneficios que le encontramos cuando la lanzamos ya hace tres años”, afirmó Tovar en esa ocasión.

Las declaraciones de la relatora especial de la ONU reavivan el debate nacional sobre la coherencia entre la política comercial y la política exterior en materia de derechos humanos, en un momento en que el TLC con Israel entra en su fase de ratificación legislativa.