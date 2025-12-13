El País

Relatora de la ONU pide a Costa Rica pausa en TLC con Israel por situación en Gaza

Relatora de la ONU instó a Costa Rica a un alto en la ratificación del tratado comercial y revisar su impacto en derechos humanos por ofensiva en Gaza

Por Juan Fernando Lara Salas
Un hombre este lunes con un bidón mientras junto a las tiendas de campaña que albergan a personas desplazadas por la guerra, cerca de la mezquita Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, gravemente dañada, en el complejo residencial Hamad City, construido por Qatar, en el noroeste de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Fotografía:
Un hombre el 10 de junio anterior caminó con un bidón mientras pasaba las tiendas de campaña que albergan a personas desplazadas por la guerra en Gaza, cerca de la mezquita Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, gravemente dañada, en el complejo residencial Hamad City, construido por Qatar, en el noroeste de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Fotografía: (OMAR AL-QATTAA/AFP)







TLC Costa Rica IsraelFrancesca Albanese ONURelatora ONU territorios palestinosDerechos humanos Gaza
Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

