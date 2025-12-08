Economía

Costa Rica e Israel firman tratado de libre comercio, a pesar de críticas

Firma de TLC entre Costa Rica e Israel se realizó en Jerusalén este lunes 8 de diciembre.

Por Gustavo Ortega Campos
TLC Costa Rica e Israel
El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar (izq.) y el ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat, durante la firma del TLC entre ambos países. (Cortesía Comex/Cortesía Comex)







Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

