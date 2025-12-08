Costa Rica e Israel firman tratado de libre comercio, a pesar de críticas

El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar (izq.) y el ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat, durante la firma del TLC entre ambos países.

Los gobiernos de Costa Rica e Israel firmaron este lunes el tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países, informó el Ministerio de Comercio Exterior.

La firma se realizó en Jerusalén, y estuvo a cargo del jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar y el ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat.

El acuerdo comercial, que ha despertado señalamientos en Costa Rica por parte de organizaciones civiles y hasta concejos municipales (los de Montes de Oca, Goicoechea y Pérez Zeledón) que solicitaron al Ejecutivo no firmar el acuerdo con Israel, debido a la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

Según el Ministerio de Salud de Palestina, a octubre pasado, dicha ofensiva ha dejado 68.643 personas fallecidas, en su mayoría civiles.

Las negociaciones comerciales entre ambos países iniciaron en marzo de 2023.

Según el Comex, este acuerdo genera oportunidades para al sector productivo en comercio, inversión e innovación.

“El TLC permitirá a Costa Rica fortalecer su integración internacional y expandir su huella comercial en una región estratégica para el desarrollo de sectores de alto valor agregado. Al asociarse con Israel —líder global en innovación, ciberseguridad, tecnologías limpias, agrotecnología, servicios digitales y semiconductores— Costa Rica establece un marco privilegiado para la creación de nuevas oportunidades en comercio, atracción de capital y cadenas productivas binacionales", señaló la entidad por medio de un comunicado de prensa.

Tovar dijo que la firma de este Tratado además de abrir las puertas a nuevas exportaciones, también representa una oportunidad estratégica para posicionar a Costa Rica como un proveedor competitivo en sectores de alta tecnología, agroindustria de alta calidad y servicios especializados.

Por su parte, Costa Rica ofrece a su socio israelí una plataforma que incluye agricultura de alta calidad, manufactura avanzada, servicios empresariales y tecnología de la información.

“Este acuerdo histórico refleja la profunda amistad entre Israel y Costa Rica y nuestra visión compartida de crecimiento impulsado por la innovación y la tecnología”, indicó por su parte Barkat.

Costa Rica e Israel son miembros activos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Tras la firma en Jerusalén, el texto del TLC será sometido a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para su proceso de aprobación constitucional, informó el Comex.