El País

UCR otorgará doctorado ‘honoris causa’ a relatora de la ONU sobre los territorios palestinos

Francesca Albanese había pedido a Costa Rica pausar el TLC con Israel

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Francesca Albanese junto a miembros del Parlamento portugués el 27 de julio de 2024.
Francesca Albanese junto a miembros del Parlamento portugués el 27 de julio del 2024. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Francesca AlbanesegenocidioPalestinaIsraelUCRhonoris causa
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.