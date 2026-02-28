UCR otorgará doctorado ‘honoris causa’ a relatora de la ONU sobre los territorios palestinos

Francesca Albanese junto a miembros del Parlamento portugués el 27 de julio del 2024.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó otorgar el doctorado honoris causa a Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos.

Ese título es la máxima distinción institucional que puede otorgar ese centro superior de estudios. La propuesta fue impulsada por la Escuela de Psicología de la UCR.

La relatora es una de las principales voces que ha denunciado las actuaciones de Israel en Gaza.

“La propuesta destaca su sólida formación académica, experiencia, producción bibliográfica y su labor como denunciante, con estricto rigor jurídico, de graves violaciones a la niñez, al derecho internacional humanitario, al derecho de autodeterminación, a la privación masiva de libertad, y de patrones genocidas, con lo cual contribuye a la defensa de la dignidad humana y la justicia social internacional", dice el comunicado de la UCR.

Dentro de sus consideraciones, el Consejo Universitario subraya el “profundo compromiso de Francesca Albanese con la búsqueda de la verdad, la justicia y la dignidad humana, así como con la promoción de la paz y la defensa firme de los derechos humanos”.

Señalan, además, “los más altos valores éticos y humanísticos, cualidades indispensables para enfrentar los desafíos que actualmente se presentan en el contexto global. (Estos) aspectos reflejan plena coherencia con los valores y principios que distinguen a la Universidad de Costa Rica”, añadieron.

La UCR explicó que los detalles de la ceremonia de entrega de este doctorado se darán a conocer en las próximas semanas.

La voz de Albanese

En diciembre pasado, la italiana instó a Costa Rica a una pausa en la ratificación del tratado de libre comercio (TLC) con Israel y a realizar una revisión en materia de derechos humanos, tras la firma del acuerdo entre ambos países el 9 de diciembre.

Diversas organizaciones civiles y concejos municipales, entre ellos los de Montes de Oca, Goicoechea y Pérez Zeledón, solicitaron al Poder Ejecutivo no firmar el tratado, debido al contexto del conflicto armado en Gaza.

Pese a los cuestionamientos, el gobierno de Rodrigo Chaves siguió adelante con el TLC.

Diversos grupos de la sociedad civil se oponen al TLC entre Israel y Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

El 26 de marzo del 2024, Albanese informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de que, a su juicio, las acciones de Israel en Gaza equivalían a un genocidio, una calificación que Israel ha rechazado y que forma parte de un debate jurídico y político internacional en curso.

Dieciocho meses después, en setiembre del 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI), aunque no habla en nombre de la ONU, afirmó que Israel buscaba “destruir” al pueblo palestino mediante una campaña militar que ha devastado la Franja de Gaza.

El alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió en setiembre de que “se acumulan las pruebas” de crímenes de genocidio, aunque subrayó que corresponde a la justicia internacional determinarlo formalmente.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Palestina, hasta enero pasado la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza había dejado aproximadamente 71.000 personas fallecidas, en su mayoría civiles, cifra citada por organizaciones internacionales y medios de comunicación.

A inicio de febrero, Francia y otros países europeos solicitaron la renuncia de Albanese debido a unas declaraciones que habría dado sobre Israel.

En una intervención por videoconferencia, en un foro organizado en Doha por la cadena Al Jazeera, Albanese habló de un “enemigo común” que, según ella, ha permitido un “genocidio” en Gaza.

En un mensaje publicado en X, Albanese se defendió de las críticas y aseguró que “el enemigo común de la humanidad es ‘el sistema’ que ha permitido el genocidio en Palestina”.