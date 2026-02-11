El Mundo

Francia pide la dimisión de relatora especial de la ONU para los territorios palestinos

Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, pidió la dimisión de la relatora especial para los territorios palestinos, Francesca Albanese.

Por AFP
Francesca Albanese junto a miembros del Parlamento portugués el 27 de julio de 2024.
Francesca Albanese junto a miembros del Parlamento portugués el 27 de julio de 2024. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)







