Francia pide la dimisión de relatora especial de la ONU para los territorios palestinos

Francesca Albanese junto a miembros del Parlamento portugués el 27 de julio de 2024.

París, Francia. Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, pidió la dimisión de la relatora especial para los territorios palestinos, Francesca Albanese, por considerar “escandalosos” sus comentarios en una conferencia, afirmó el miércoles el ministro francés de Exteriores.

En una intervención por videoconferencia en un foro organizado en Doha por la cadena Al Jazeera, Albanese habló el sábado de un “enemigo común” que, según ella, ha permitido un “genocidio” en Gaza.

“El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayoría de los países del mundo lo hayan armado, le hayan proporcionado excusas políticas, un paraguas político y también apoyo económico y financiero es un desafío”, afirmó la abogada italiana.

“Francia condena sin ninguna reserva las declaraciones escandalosas y culpables de la señora Francesca Albanese, que no se dirigen al gobierno israelí, cuya política puede ser criticada, sino a Israel como pueblo y como nación, algo absolutamente inaceptable”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores francés Jean-Noël Barrot ante los diputados.

Albanese denunció la existencia de un “enemigo común”.

“Quienes no controlamos grandes capitales financieros, ni los algoritmos ni las armas, constatamos ahora que, como humanidad, tenemos un enemigo común”, declaró.

En un mensaje publicado el lunes en X, Albanese se defendió de las críticas y aseguró que “el enemigo común de la humanidad es EL SISTEMA que ha permitido el genocidio en Palestina”.

Pero para el ministro francés de Exteriores, sus palabras “se suman a una larga lista de posiciones escandalosas”. La acusa de justificar los ataques del grupo islamista palestino Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023, “el peor atentado antisemita desde la Shoá”, de hablar de un “lobby judío” o de comparar a Israel con el Tercer Reich.