Ejército de Israel acepta estimación de Hamás: al menos 70.000 muertos en Gaza

El número de muertos en Gaza supera los 70.000, admite el ejército, mientras Israel mantiene los ataques pese a la tregua.

Por Fernando Chaves Espinach
Catorce países critican nuevos asentamientos de Israel en la Palestina ocupada.
Palestinos en el campo de refugiados de Jabalia. (BASHAR TALEB/AFP)







GazaIsraelPalestinaGuerra Israel-HamásHamásIDF
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

