Ejército de Israel acepta estimación de Hamás: al menos 70.000 muertos en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aceptan la estimación del Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamás, según la cual aproximadamente 71.000 palestinos murieron durante la guerra entre Israel y Gaza. Dos de los principales medios israelíes informaron que un alto oficial aceptó la estimación e indicó que la cifra no incluye a los residentes desaparecidos que podrían estar bajo los escombros.

Haaretz y The Times of Israel, dos de los principales medios de Israel, indicaron que un alto funcionario dijo que el ejército cree que el número de muertos en Gaza por la guerra de más de dos años, desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre, supera los 70.000. El Ministerio de Salud de Gaza fija la cifra en 71.667, incluidos más de 450 muertos desde el alto el fuego de octubre de 2025.

De acuerdo con The Times of Israel, el oficial reconoció que el desglose de las víctimas en Gaza sigue en revisión. También indicó que se desconoce cuántos de los fallecidos eran terroristas y cuántas personas eran civiles.

A lo largo de los dos años de asedio de Gaza, Israel rechazó los balances de muertos difundidos por el Ministerio de Salud de Hamás.

Según el funcionario militar, el recuento no incluye los cuerpos que se cree permanecen enterrados bajo los escombros en Gaza, una cifra que Hamás estima en unos 10.000.

El Ministerio de Salud de Gaza también afirma que al menos 440 palestinos murieron por desnutrición y hambre en la Franja de Gaza durante la guerra. Israel rechaza la afirmación, y el funcionario militar citado afirmó que esas estadísticas son manipuladas por Hamás para incluir a personas con enfermedades preexistentes.

Antes del alto el fuego de octubre de 2025, las FDI afirmaron haber abatido al menos a 22.000 combatientes, según The Times of Israel. El bombardeo no ha cesado.