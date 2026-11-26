Francesca Albanese se encuentra retenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Costa Rica, según confirmó el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU-UCR).

Luis Mora, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica, confirmó a La Nación que las autoridades migratorias costarricenses le comunicaron que existe una orden que le impide ingresar al país .

Albanese, abogada especializada en derechos humanos y relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, fue invitada por el CU para recibir un doctorado honoris causa. La sesión está programada a realizarse este viernes 27 de noviembre a las 9 a. m.

“La Universidad de Costa Rica informa que la Dirección General de Migración y Extranjería en el Aeropuerto Juan Santamaría está impidiendo el ingreso a territorio nacional a Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, quien mañana viernes 27 de noviembre tiene previsto recibir el título de Doctora Honoris Causa de nuestra Institución”, dice el comunicado institucional.

“Lamentamos profundamente esta situación, estamos realizando las averiguaciones pertinentes y les mantendremos informados al respecto”, continúa.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de cátedra, el intercambio de ideas y la vocación humanista que históricamente ha caracterizado a la academia costarricense”, concluye.

La Nación corroboró la información con cuatro personas cercanas a la situación.

“Ella venía con su asistente y la asistente logró pasar. Inmediatamente, nos informó que a Francesca no la habían dejado pasar de Migración. Comenzamos a movernos. Nosotros habíamos hablado con el viceministro Homer Badilla para comunicarle que ella efectivamente venía y que era una persona de muy alto perfil. Entonces empezamos a hablar con diferentes personas en Cancillería”, relató Luis Mora.

“El viceministro, al parecer, no está en el país, por lo que no hemos podido comunicarnos con él. Sin embargo, logramos contactar a Johanna Rodríguez, quien me parece que es la jefa de Migración en el aeropuerto. Ella nos confirmó que había una orden de no permitirle entrar al país, invocando el artículo 64 de la Ley de Migración, cuyo contenido desconozco”, dijo el director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR.

“También nos indicó que a Francesca le entregarían un acta para notificarle el rechazo y que, por lo tanto, estaban tratando de que regresara en el vuelo de la noche a París. En estos momentos, don Carlos Araya está haciendo llamadas y la universidad está valorando si puede plantear un recurso de hábeas corpus para suspender el acto administrativo. Eso es lo que sabemos”, agregó.

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