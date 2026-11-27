La Dirección General de Migración y Extranjería indicó la noche de este jueves 26 de noviembre que impidió el ingreso al país de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas, debido a criterios de resguardo a la seguridad nacional.

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales digitales, la entidad detalló que oficiales de la Policía Profesional de Migración ejecutaron la medida durante la tarde, luego de que la relatora arribara a territorio nacional y se detectara un aviso en los sistemas migratorios.

“Albanese intentaba ingresar al país en horas de la tarde proveniente de Francia. Sin embargo, al contar con una alerta, se rechaza su ingreso, quedando a las órdenes de la aerolínea para gestionar su salida del país”, puntualizó Migración.

Francesca Albanese tenía previsto recibir un doctorado "honoris causa" en la Universidad de Costa Rica. (ANDREJ ISAKOVIC/AFP)

Para fundamentar la actuación, las autoridades citaron los artículos 13 (inciso 1) y 61 (inciso 4) de la Ley General de Migración y Extranjería, normativa que faculta el impedimento de entrada cuando existan motivos vinculados con la seguridad pública o nacional.

No obstante, el reporte oficial omitió precisar qué instancia generó la alerta o cuáles hechos específicos motivaron la restricción.

Visita académica y recursos legales

El arribo de Albanese al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría respondía a una invitación de la Universidad de Costa Rica (UCR), casa de enseñanza que tenía previsto conferirle un doctorado honoris causa.

Luego de trascender su retención en la terminal aérea, la rectoría de la UCR informó de que realizaba consultas ante las autoridades gubernamentales para esclarecer el sustento jurídico del impedimento.