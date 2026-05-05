Exdiputado regresa a cargo de gerente en el Conavi, pero deja abierta la opción de integrarse al gobierno de Laura Fernández

El exdiputado Gilberth Jiménez Siles confirmó que regresa a su antiguo puesto como gerente de Adquisición y Finanzas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pero no descartó asumir un puesto en el gobierno de Laura Fernández.

El nombramiento empezó el 1°. de mayo, un día después de que Jiménez finalizara su periodo como legislador. Sin embargo, está incapacitado debido a una operación en un ojo y será hasta el 18 de mayo que retome sus funciones.

“Sí vamos a estar un tiempito por ahí, unos días por ese lado (...). Es algo temporal. Estamos participando en algunos concursos y cosas ahí; entonces, si de da alguna opción, la aprovecharíamos y, si no, estaríamos en el puesto que tengo en propiedad”, explicó.

Consultado por La Nación sobre si pretende ocupar un cargo el gobierno de Laura Fernández, dijo: “Yo creo que ellos están acomodándose. Si en algún momento hay alguna opción u oportunidad, estaríamos con mucho gusto analizándola y viéndola, pero no quiero presionar ni exigir. Ellos están haciendo su equipo, poco a poco vamos a ver. Si hay alguna oportunidad o situación particular, estaríamos a las órdenes”.

Este 5 de abril, la presidenta electa Laura Fernández anunció su gabinete. (Jose Cordero/José Cordero)

El exdiputado explicó que tiene una plaza en propiedad en el Conavi y que la suspendió desde el 1.° de mayo del 2016, cuando asumió la Alcaldía de Desamparados por el Partido Liberación Nacional (PLN), cargo que desempeñó hasta el 30 de abril del 2022.

Un día después, fue investido como diputado de la República por San José en la papeleta liberacionista; incluso, intentó ser candidato presidencial de los verdiblancos, pero fue derrotado por Álvaro Ramos.

Posteriormente, tras desencuentros con las tiendas del PLN y su acercamiento al chavismo, Jiménez se declaró independiente, alineando sus votaciones al oficialismo.

En el 2025, el diputado protegió, en dos ocasiones, con su voto al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para evitar que se levantara el fuero de inmunidad para ser procesado por el caso penal BCIE-Cariñitos, así como un proceso administrativo por supuesta beligerancia política

Jiménez también se alineó al chavismo para evitar que la Asamblea Legislativa pudiera sesionar y conocer una eventual sanción ética contra el diputado conservador Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual.

Propuso cerrar el Conavi

Siendo alcalde, Gilberth Jiménez presentó una moción, en el Concejo de Desamparados, para solicitar cerrar el Conavi y que los recursos se trasladen a las municipalidades, según consta en una publicación en el sitio web de la Municipalidad de Desamparados.

Como diputado, en julio del 2022, dos meses después de asumir como legislador, propuso el proyecto 23.228 con el objetivo de transferir las competencias del Conavi al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a los gobiernos locales.

Jiménez propuso en dos ocasiones cerrar el Conavi. (Rafael Pacheco Granados)

Consultado al respecto, el exdiputado afirmó que su postura no ha cambiado y que su propuesta nunca fue “eliminar” la institución. “No era un sinónimo de eliminar a Conavi, sino trasladarlo, como ya está”, señaló, al explicar que su planteamiento buscaba mayor eficiencia dentro de la estructura del MOPT.

El proyecto que propuso Jiménez decía textualmente “se somete al Conavi a un cierre técnico". Pero, ahora, defiende que lo que proponía era hacerlo más eficiente.

En la exposición de motivos de la iniciativa 23.228, se indicaba: “Por lo tanto, todos los contratos de obra, suministros, servicios y cualquier otro vinculado con los objetivos del MOPT, pasarán a formar parte del patrimonio; el tema de los colaboradores, estos pasarían en una parte a la nómina del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y otra a los gobiernos locales, ya que ambos fungen como actores heredados de las competencias de lo que confiere a la red vial nacional actual“, decía exposición de motivos del proyecto de ley.

El artículo 17 de la iniciativa, que no llegó a ser ley, ordenaba derogar la Ley 7.798: Ley de Creación del Consejo Nacional de Viabilidad del 30 de abril de 1998.

Jiménez sostuvo que el contexto actual es distinto al de entonces, pero defendió el fondo de su iniciativa. “Yo no cambio de parecer… aquella postura se dio en una coyuntura particular diferente a la que hoy tenemos y que hoy debemos fortalecernos mucho más”, dijo. T

Se mostró conforme con el proyecto presentado cuando fue diputado: “Claro, totalmente de acuerdo. Mantengo esa posición”, aclarando que no se trata de una postura contra la institución ni su personal. “Todo lo contrario… me llevé una gran sorpresa de ver la gran reacción y la satisfacción de la gente me ha recibido con los brazos abierto”, concluyó.