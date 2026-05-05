Política

Exdiputado regresa a cargo de gerente en el Conavi, pero deja abierta la opción de integrarse al gobierno de Laura Fernández

El exlegislador había propuesto cerrar el Conavi

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Por Sebastián Sánchez
El diputado Gilbert Jiménez Siles lanzó este lunes su precandidatura presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN). El legislador ya solicitó al partido una cita para inscribir su aspiración, de cara a la convención interna del 6 de abril.
El exdiputado Gilberth Jiménez regresará al Conavi como gerente. (Albert Marín)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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