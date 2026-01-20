Exdiputado, exministro de Presidencia y exdirector del OIJ se unen a la campaña de Álvaro Ramos

La exministra y exdiputada Mayi Antillón fue la facilitadora para que un grupo de figuras públicas anunciara la adhesión a Álvaro Ramos, este martes.

Un exdiputado del Partido Republicano Socialcristiano (luego independiente), un exministro de la Presidencia de la administración de Carlos Alvarado Quesada, un exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y un exviceministro de Trabajo de Luis Guillermo Solís anunciaron su adhesión a la campaña presidencial de Álvaro Ramos, este martes.

Se trata del excongresista Dragos Dolanescu (2018-2022), el exministro Marcelo Prieto, quien también fue rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), el exdirector policial Rafael Ángel Guillén Elizondo (1990-1994) y el ex viceministro Harold Villegas (2014-2016), quien estuvo en el Ministerio de Trabajo junto con Carlos Alvarado, durante la administración Solís Rivera.

La exdiputada y exministra de Comunicación Mayi Antillón, principal facilitadora de la adhesión de las diferentes figuras a la campaña liberacionista, destacó que se trata de figuras provenientes de varias tiendas políticas, pero que siempre han estado unidas por el interés de ayudar a Costa Rica.

“Hubo diferentes personalidades que nos dijeron que Álvaro Ramos es la persona que se necesita para unir el país y que darán el voto por él, el 1.º de febrero. Se fue haciendo un grupo grande que este martes quiso contar que los sectores cultura, agro y seguridad, que es muy importante”, destacó Antillón.

La exjerarca aseguró que Ramos está listo para gobernar con las mejores personas, las ideas que el candidato se ha dedicado durante todo este tiempo a escuchar, “esas necesidades y para ponerle alfombra roja al sector agrícola”.

Entre las figuras que dieron su adhesión a Álvaro Ramos están el comunicador Sergio Ortiz y José Oviedo, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Escazú. (Campaña Álvaro Ramos PLN/La Nación)

Adicionalmente, se unieron a la campaña de Ramos José Oviedo, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Escazú; Álvaro Salas, expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el empresario Luigi Sansonetti, las catedráticas Eleonora Badilla y Marcela Guzmán, los exrectores del Instituto Tecnológico, Alejandro Cruz y Julio Calvo, y el exministro de Educación Leonardo Garnier.

En la lista de adhesiones también destacan el empresario y exdirector de La Nación Alejandro Urbina, el comunicador Sergio Ortiz, el experto internacional en seguridad Mario Arias, y varias figuras de la cultura, como la poetisa y actriz Leda García, el pintor Fabio Herrera, Mario Mafiolli, Luis Carlos Vásquez y Gabriel Goñi.

El candidato liberacionista celebró el apoyo recibido de varias figuras políticas de otras tiendas y enfatizó que la proveniencia de varias partes del espectro político hace más valioso los apoyos recibidos.

“Este es un movimiento político que trasciende un solo partido o una sola línea de partidos. Hoy trascendemos eso y la idea de ser un plano nacional, porque hay adhesiones de personas de partidos cantonales”, indicó Ramos, pues recibió el apoyo de dos partidos cantonales escazuceños.

Ramos enfatizó que su campaña es un movimiento nacional abierto a todas las personas que quieran contribuir con Costa Rica y promover que siempre haya libertad de asociación y de expresión.