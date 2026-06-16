Estos son los 6 diputados de oposición que asistirán a la gira de Laura Fernández en Crucitas

La presidenta Laura Fernández invitó a los 57 diputados a recorrer Crucitas para conocer de primera mano los efectos de la minería ilegal en la zona. No obstante, solo seis diputados de oposición asistiran a la actividad.

Solo seis de los 26 diputados de oposición asistirán a la gira a Crucitas, en Cutris de San Carlos, planteada por la presidenta Laura Fernández para este viernes 19 de junio. Se trata de una visita de campo con el fin de evaluar los daños que la minería ilegal ha provocado en la zona.

La mandataria invitó a los 57 diputados en mayo pasado para “caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí, con el desastre ambiental, económico, de seguridad y de tanto más que solo daño le ocasiona a la zona norte del país”.

Por parte del partido Pueblo Soberano solo asistirán 25 de 31 diputaciones.

En el Congreso avanza el expediente 24.717 promovido por el gobierno. Este pretende legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas que es rechazado por la oposición dado el impacto ambiental de esa actividad.

Esas fracciones promueven alternativas que van desde crear el Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte, encargado de restaurar las zonas afectadas por la minería ilegal e impulsar el desarrollo sostenible en las comunidades, hasta ‘tokenizar’ el oro.

Diputados de oposición que irán

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, confirmó que una delegación de esa agrupación asistirá a la gira. Se trata de las diputaciones Norjelens Lobo , Marco Badilla , Eder Hernández y Ramírez.

El verdiblanco indicó que la comitiva acudirá con “dos objetivos concretos”.

“El primero es garantizar la seguridad del territorio costarricense y tenemos que insistir en que ese tema de la seguridad tiene que resolverse independientemente de la solución específica al tema del oro.

“En segundo lugar, estamos muy convencidos de que hay una mejor alternativa para proteger y aprovechar el oro sin causar daño ambiental, por eso queremos participar para generar conciencia sobre esa otra alternativa”, dijo Ramírez.

Respecto a la ausencia de la verdiblanca Diana Murillo, quien representa a San Carlos, la diputada indicó que se debe a que Liberación Nacional acordó que una delegación de diputadas y diputados que no han tenido la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de Crucitas participe en la gira programada para el próximo 19 de junio.

En ese sentido, Murillo no asistirá en esta ocasión, ya que, señaló, que conoce la zona y la ha visitado en múltiples oportunidades durante más de 25 años.

Por otra parte, el jefe de bancada del Frente Amplio, José María Villalta, indicó que asistirán dos diputados de su fracción, esto “a pesar de que el Gobierno ha puesto todas las trabas posibles para evitar que la agrupación asista a la gira”.

“El Frente Amplio reafirma su compromiso con Crucitas. Reiteraremos allá los peligros de avanzar en el proyecto del Gobierno para permitir la minería a gran escala en la zona y les recordaremos que existe una mejor opción, que es el proyecto impulsado por nuestra fracción”, señaló la agrupación.

La Nación consultó a la fracción del FA sobre el nombre de las diputaciones que asistirán a la acitivdad. Sin embargo, al cierre de edición de esta nota, no respondieron.

Diputadas unipersonales no asistirán

Por su parte, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, anunció este lunes que no asistirá a la gira debido a que tiene una pequeña fractura en el pie izquierdo.

Según el informe médico, Gordienko presenta dolor e incapacidad funcional inmediata. La lesión se protege con una bota caminadora. El médico recomendó a la diputada el uso de un scooter para movilizarse; de hecho, este lunes llegó al Plenario en ese medio.

Además, el reporte médico recomienda que la diputada guarde reposo por dos semanas. El tratamiento requiere evitar caminar o permanecer de pie por períodos prolongados.

La diputada afirmó que la situación en Crucitas sin duda es grave y merece toda la atención. Agregó que tenía mucho interés en acompañar a la presidenta y a sus colegas diputados, pero que el percance le hace imposible realizar esa visita de campo.

La última diputada en definir su asistencia fue Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien anunció que no acudirá a la gira después de que la Presidencia de la República rechazara su petición para asistir acompañada de un asesor técnico y un comunicador, al tratarse de una fracción unipersonal.

Dobles explicó que no considera conveniente asistir sola, sin ninguna persona de su equipo que pueda acompañarla durante la gira.

“Me parece importante señalar que nosotros le solicitamos encarecidamente a la Presidencia de la República que nos permitiera llevar dos asesores. Incluso hay diputaciones del oficialismo que no van a asistir los 31 diputados, por lo que había espacio para que nosotros pudiéramos llevar a dos asesores, pero nos dijeron que no”, señaló.