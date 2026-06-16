Política

Estos son los 6 diputados de oposición que asistirán a la gira de Laura Fernández en Crucitas

Actividad se realizará este viernes 19 en Cutris de San Carlos, en medio del debate sobre el futuro de la extracción de oro en Crucitas

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Por Cristian Mora
Plenario Legislativo, sesión ordinaria
La presidenta Laura Fernández invitó a los 57 diputados a recorrer Crucitas para conocer de primera mano los efectos de la minería ilegal en la zona. No obstante, solo seis diputados de oposición asistiran a la actividad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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