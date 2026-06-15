Política

Abril Gordienko, diputada del PUSC, no asistirá a gira presidencial en Crucitas por percance médico

La diputada del PUSC sufrió una lesión el fin de semana y deberá guardar reposo por dos semanas, lo que le impide unirse a la comitiva

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Por Marianela Arias Vilchez
Abril Gordienko anuncia que no asistirá a la gira a Crucitas debido a un percance médico.







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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