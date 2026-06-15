Abril Gordienko, diputada del PUSC, no asistirá a gira presidencial en Crucitas por percance médico

Abril Gordienko anuncia que no asistirá a la gira a Crucitas debido a un percance médico.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, anunció este lunes que no asistirá a la gira a Crucitas planteada para el 19 de junio por la presidenta Laura Fernández. La congresista indicó que tiene una pequeña fractura en el pie izquierdo.

De acuerdo con el diagnóstico del doctor Fernando Contreras Soares, especialista en Ortopedia y Traumatología, la legisladora presenta una fractura incompleta en la base del segundo metatarsiano.

Según el informe médico Gordienko presenta dolor e incapacidad funcional inmediata. Esta lesión se protege con una bota caminadora. El médico recomendó a la diputada el uso de un scooter para movilizarse.

El reporte médico recomienda que la diputada guarde reposo por dos semanas. El tratamiento requiere evitar caminar o permanecer de pie por periodos prolongados.

La diputada afirmó que la situación en Crucitas sin duda es grave y merece toda la atención. Agregó que tenía mucho interés de acompañar a la presidenta y a los colegas diputados, pero que el percance le hace imposible realizar esa visita de campo.

La legisladora manifestó que estará atenta a los resultados de la gira y a las mesas de trabajo que realicen después con técnicos, científicos y personas expertas.

Una lesión aleja a la legisladora socialcristiana de la inspección en la zona norte. La bancada de Liberación Nacional ratificó su presencia. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Días antes el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, confirmó que una delegación de esa agrupación asistirá a Crucitas.

Ramírez indicó que participarán para garantizar la seguridad del territorio costarricense. Añadió que deben insistir en que el tema de la seguridad tiene que resolverse independientemente de la solución específica al tema del oro.

El liberacionista agregó que están convencidos de que hay una mejor alternativa para proteger y aprovechar el oro sin causar daño ambiental; por ello, quieren participar para hacer conciencia sobre esa otra alternativa.

Fernández invitó a los 57 diputados desde mayo pasado. La jerarca instó a los legisladores a caminar la zona para que vean en carne propia la “desgracia nacional” que ocurre ahí. La presidenta calificó el escenario como un desastre ambiental, económico y de seguridad que solo daño le ocasiona a la zona norte del país.