Jefe del PLN confirma si su fracción asistirá a la reunión en Crucitas convocada por Laura Fernández

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, confirmó que una delegación de esa agrupación asistirá a la gira a Crucitas planteada por la presidenta Laura Fernández.

Se cita está pactada para el próximo 19 de junio. Fernández invitó a los 57 diputados para “caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí, con el desastre ambiental, económico, de seguridad, y de tanto más que solo daño le ocasiona a la zona norte del país”, dijo la presidenta en mayo pasado.

“Dos objetivos concretos: en primer lugar, garantizar la seguridad del territorio costarricense y tenemos que insistir que ese tema de la seguridad tiene que resolverse independientemente de la solución específica al tema del oro. En segundo lugar, estamos muy convencidos de que hay una mejor alternativa para proteger y aprovechar el oro sin causar daño ambiental, por eso queremos participar para conciencia sobre esa otra alternativa”, dijo Ramírez.

El resto de las fracciones (PUSC, CAC y FA) no han informado si asistirán a la reunión. Mientras tanto, el oficialismo y la oposición mantienen un pulso sobre cuál consideran la mejor solución para Crucitas.

En el Congreso avanza el expediente 24.717 promovido por el gobierno. Este pretende legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas que es rechazado por la oposición dado el impacto ambiental de esa actividad.

Esas fracciones promueven alternativas que van desde crear el Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte, encargado de restaurar las zonas afectadas por la minería ilegal e impulsar el desarrollo sostenible en las comunidades, hasta ‘tokenizar’ el oro.