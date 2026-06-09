Política

Jefe del PLN confirma si su fracción asistirá a la reunión en Crucitas convocada por Laura Fernández

Cita será el 19 de junio. Oposición y oficialismo mantienen un pulso sobre cuál es la mejor solución para Crucitas

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Por Sebastián Sánchez
Álvaro Ramírez y Laura Fernández
El PLN confirmó asistencia para la cita en Crucitas convocada por Laura Fernández. (La Nación/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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