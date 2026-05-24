El País

Futuro de Crucitas: extraer el oro mediante minería a cielo abierto o mantenerlo enterrado y vender activos digitales. Explicamos las opciones

Principales propuestas consisten en legalizar minería a cielo abierto solo en Cutris y vender ‘tokens’ respaldados por el oro enterrado

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Por Yeryis Salas
Consecuencias de la extracción ilegal de oro en Crucitas. (Jeffrey Zamora)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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