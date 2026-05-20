Pueblo Soberano rechaza dar más tiempo a la oposición para revisar proyecto de Crucitas pese a llamado al diálogo de Laura Fernández

Las mociones para frenar temporalmente el avance del proyecto sobre minería en Crucitas fueron rechazadas con 28 y 29 votos en contra en el Plenario legislativo.

La fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazó este martes dos mociones de posposición impulsadas por las bancadas de la oposición que buscaban frenar temporalmente el avance del proyecto de explotación minera en Crucitas (expediente 24.717) para abrir un espacio de revisión y discusión técnica.

La votación se dio pese a que, horas antes, la presidenta Laura Fernández sostuvo una reunión con las fracciones legislativas para discutir la urgencia de intervenir en la zona. Durante el encuentro, la mandataria también invitó a los 57 diputados a realizar una visita a Crucitas el próximo 19 de junio, con el objetivo de conocer de primera mano las problemáticas ambientales, económicas y de seguridad del lugar.

Tras la reunión, las fracciones de oposición impulsaron dos mociones para pausar temporalmente el avance del proyecto y abrir un espacio adicional de discusión. Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas con 28 y 29 votos en contra.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, afirmó que la intención no era bloquear el proyecto, sino generar un espacio para analizar alternativas y revisar evidencia técnica e internacional antes de continuar con el trámite.

Indicó que con el objetivo de que todos los diputados puedan asistir a la gira y conocer más a fondo la problemática de la zona antes de discutir eventuales soluciones, lo más conveniente era abrir un espacio adicional para el análisis.

“Cerrar en este momento el proceso ordinario, evitando la posibilidad de incorporar mociones que puedan ayudarnos a darle a este proyecto ese giro necesario hacia una solución eventualmente adecuada”, manifestó.

La diputada Joselyn Sáenz, del Frente Amplio, aseguró que, pese a la conversación sostenida con Laura Fernández sobre distintas rutas e iniciativas para Crucitas, existe una negativa del oficialismo para discutir el proyecto junto con las nuevas fracciones legislativas.

Según la legisladora, al oficialismo “solo le interesa mentirle a los costarricenses y la plata que le puede dejar a algunos pocos sacar el oro de Crucitas”.

Por su parte, Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), sostuvo que la moción buscaba abrir un espacio para revisar y mejorar el contenido del proyecto.

La legisladora afirmó que durante la reunión con Fernández hubo disposición para trabajar conjuntamente en soluciones para Crucitas. Además, señaló que solicitaron “al menos tener un espacio prudencial para revisar la información técnica que el ministro de la Presidencia (Rodrigo Chaves) se comprometió a hacernos llegar”.

El diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, calificó como “lastimosa” la decisión de rechazar las mociones y aseguró que no existe voluntad de diálogo alrededor del proyecto.

“Parece que lo que hay, el único interés, es legalizar el robo que está habiendo en Crucitas”, afirmó.

Araya sostuvo que durante la reunión con la presidenta solicitaron abrir un espacio para discutir el expediente 24.675, una iniciativa impulsada por su fracción para atender la situación en Crucitas mediante un proceso dividido en tres fases.

Aunque la oposición no logró pausar el proyecto, el texto todavía puede sufrir cambios. Ahora los diputados podrán presentar mociones vía artículo 137 (mociones de fondo), es decir, propuestas para modificar artículos, agregar condiciones o cambiar partes de la iniciativa.

Esas mociones deberán discutirse en la Comisión de Alajuela. Sin embargo, ese proceso aún no puede iniciar porque las comisiones legislativas todavía no han sido integradas en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.