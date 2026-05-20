Política

Pueblo Soberano rechaza dar más tiempo a la oposición para revisar proyecto de Crucitas pese a llamado al diálogo de Laura Fernández

Oposición pidió más tiempo para revisar técnicamente el expediente y discutir alternativas; al mismo tiempo que la presidenta invitó a los 57 diputados a una gira en Crucitas para conocer la problemática de la zona

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Por Cristian Mora
Yara Jiménez, presidenta del Congreso, acompañada de la fraccion oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), atiende una conferencia de prensa despues de descartar la posibilidad de que el Plenario conociera los informes de la comisión especial sobre el presunto abuso sexual cometido por el exdiputado Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR).
Las mociones para frenar temporalmente el avance del proyecto sobre minería en Crucitas fueron rechazadas con 28 y 29 votos en contra en el Plenario legislativo. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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