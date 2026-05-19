Política

Laura Fernández invita a diputados a reunión ‘confidencial’ de seguridad y a visita de campo en Crucitas

La presidenta Laura Fernández hizo las propuestas durante las reuniones que sostuvo, este martes, con las cuatro fracciones de oposición

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
La presidenta Laura Fernández invitó a las fracciones de oposición a una reunión para conocer información de inteligencia policial y también a efectuar una visita de campo a Crucitas.
La presidenta Laura Fernández invitó a las fracciones de oposición a una reunión para conocer información de inteligencia policial y también a efectuar una visita de campo a Crucitas. (Casa Presidencial /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezCrucitasSupensión de garantías individuales
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.