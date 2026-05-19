Laura Fernández invita a diputados a reunión ‘confidencial’ de seguridad y a visita de campo en Crucitas

La presidenta Laura Fernández invitó a las fracciones de oposición a una reunión para conocer información de inteligencia policial y también a efectuar una visita de campo a Crucitas.

La presidenta Laura Fernández calificó como “productivos” los espacios de diálogo que sostuvo este martes en Casa Presidencial con las cuatro fracciones de oposición, en los que les invitó a participar en una reunión sobre seguridad y a realizar una visita a Crucitas.

La mandataria se reunió de manera separada con las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), y de forma conjunta con las diputadas Abril Gordienko y Claudia Dobles, de las bancadas unipersonales de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Al concluir la jornada, que inició a las 8 a. m. y se extendió hasta pasado el mediodía, Fernández afirmó haber convocado a los legisladores a una reunión “confidencial”, en la que les compartiría información sobre la situación de inseguridad que atraviesa Costa Rica.

“Les invité el próximo 29 de mayo, a una reunión para analizar temas de seguridad nacional, ver los mapas de calor de la inteligencia policial, una reunión que será confidencial y vital para empujar la toma de decisiones que necesita Costa Rica para recuperar la paz”, argumentó la mandataria, en un video difundido por la Casa Presidencial.

Fernández ha insistido, tanto en campaña como desde que asumió el poder, en su propuesta de suspender garantías individuales en zonas con alta actividad delictiva, como una vía para enfrentar la ola de violencia asociada al accionar del crimen organizado. No obstante, los 26 diputados de oposición rechazan la iniciativa, que requiere 38 votos para su aprobación, de los cuales, el oficialismo solo cuenta con 31.

Además, la presidenta de la República giró una invitación a los diputados para realizar una visita de campo a Crucitas, en Cutris de San Carlos, con el fin de evaluar los daños que la minería ilegal ha provocado en la zona.

“Yo no voy a consentir que se sigan robando el oro de Crucitas. Por eso invité a los 57 diputados a ir conmigo a una visita a territorio, el próximo 19 de junio, donde quiero que vayamos a caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí”, manifestó la mandataria.

El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para permitir la minería a cielo abierto en esa localidad sancarleña, como solución a la problemática ambiental y de seguridad que experimentan las zonas aledeñas a Crucitas. Sin embargo, el expediente legislativo no cuenta con el respaldo de las bancadas de oposición, que han solicitado evaluar otras alternativas.