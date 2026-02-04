Estos fueron los cantones con menos abstencionismo: hay 6 de Heredia, 2 de Cartago, 1 de Alajuela y 1 de San José

Afluencia de votantes el 1.° de febrero en la escuela Juan XXIII, en Escazú. Foto:

En las elecciones del 1.° de febrero del 2026, el abstencionismo se redujo a su nivel más bajo desde el 2014, pero la dinámica es distinta por cantón. En 34 de los 84, el porcentaje superó al nivel nacional, mientras que en los otros 50 fue menor.

Un total de 1.116.571 personas, el equivalente al 30,92% del electorado, se abstuvo de acudir a las urnas, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el 96,87% de las mesas escrutadas.

Zarcero, en Alajuela, registró el nivel de abstención más bajo, con un 17,2%. Allí, solo dos de cada diez personas no asistieron a las urnas. En esa localidad alajuelense, 8.024 de las 9.691 personas llamadas a votar lo hicieron.

De los sufragios emitidos en Zarcero, solo 55 fueron nulos o en blanco, mientras que los 7.969 restantes resultaron válidos.

Flores, en la provincia de Heredia, presentó el segundo nivel de abstención más bajo, con 19,53%. Le siguen Belén, Barva, Santo Domingo, El Guarco, Cartago, San Pablo, Montes de Oca y San Isidro.

En contraparte, Talamanca de Limón registró el nivel más alto de abstencionismo, con 49,36%. Casi cinco de cada diez personas llamadas a votar no lo hicieron. De los 27.198 electores inscritos, solo 13.772 acudieron a las urnas.

Un panorama similar se observó en La Cruz, Guanacaste, donde se registró la segunda participación más baja de los comicios. El 46,4% del padrón inscrito no votó. De los 15.097 convocados, únicamente 8.088 participaron.

La reducción del abstencionismo fue de 9,08 puntos porcentuales en comparación con la primera ronda de la elección anterior, cuando el indicador alcanzó el 40%, su nivel más alto en seis décadas.

En tanto, el abstencionismo en el extranjero se situó en 81,28%. Este indicador también se redujo respecto al 87,6% de las elecciones del 2022.

Un total de 3.731.788 costarricenses estaban llamados a las urnas el domingo, lo que representa un aumento del 4,3% con respecto a hace cuatro años, cuando el electorado alcanzaba las 3.541.910 personas.

En los comicios resultó electa Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), con el 48,3% de los votos. En el segundo lugar, quedó Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN).