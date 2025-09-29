Política

Esto respondió el TSE a consulta de Leslye Bojorges sobre solicitud de expulsión de la fracción del PUSC

El diputado socialcristiano cuestionó la solicitud que Juan Carlos Hidalgo hizo al resto de la bancada del PUSC y el acuerdo tomado por sus integrantes

Por Lucía Astorga
El diputado Leslye Bojorges presentó una consulta ante el TSE sobre la solicitud del candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, para que se le expulse de la bancada legislativa socialcristiana.
El diputado Leslye Bojorges presentó una consulta ante el TSE sobre la solicitud del candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, para que se le expulse de la bancada legislativa socialcristiana. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

