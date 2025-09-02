Política

Leslye Bojorges rechaza declararse independiente y dice que petición del candidato del PUSC es infundada

Diputado investigado por presunta corrupción informó su decisión al jefe de la fracción del PUSC, Alejandro Pacheco

Por Aarón Sequeira

El diputado Leslye Bojorges rechazó declararse independiente y abandonar la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pese a la solicitud que le hizo esa bancada legislativa, con base en una exigencia del candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo.








