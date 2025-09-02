Leslye Bojorges rechaza declararse independiente y dice que petición del candidato del PUSC es infundada

El diputado Leslye Bojorges rechazó declararse independiente y abandonar la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pese a la solicitud que le hizo esa bancada legislativa, con base en una exigencia del candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo.

En una carta remitida al jefe socialcristiano, Alejandro Pacheco, Bojorges aseguró que la petición de Hidalgo es infundada e injustificada.

Además de negarse a declararse independiente, también pidió a Pacheco dejar sin efecto la carta del 27 de enero en la que se había separado “voluntaria y temporalmente” de la fracción por la investigación judicial en su contra por presunta corrupción.

Noticia en desarrollo