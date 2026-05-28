Política

Esto es lo que PLN, Frente Amplio y CAC consideran positivo y lo que cambiarían del plan de armonización eléctrica

Laura Fernández retiró proyecto en medio de críticas a la oposición; partidos del bloque destacan discusión, pero critican negativa del PPSO a una mesa de diálogo

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Por Aarón Sequeira y Cristian Mora
Plenario Legislativo, sesión ordinaria
El PLN y el FA tienen fuertes críticas al proyecto de reforma al sistema eléctrico, desde la tarifa hasta el debilitamiento de las instituciones y del modelo solidario y universal vigente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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