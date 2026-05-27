Política

Laura Fernández llama ‘comunistas’ al PLN y al FA por oponerse a la reforma eléctrica; jefe liberacionista le responde

La presidenta Fernández ordenó desconvocar la iniciativa de ‘armonización eléctrica’; por ahora el gobierno no tiene los votos para aprobarla en segundo debate

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Por Sebastián Sánchez
25/05/2026, San José, Ministerio de Seguridad, reunión de la presidenta Laura Fernández con el ministro de seguridad Gerald Campos, el ministro de justicia Gabriel Aguilar y directores de policía de todo el país.
La presidenta Laura Fernández arremetió contra la oposición por votar negativo contra el proyecto de reforma eléctrica. (Jose Cordero/José Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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