Laura Fernández llama ‘comunistas’ al PLN y al FA por oponerse a la reforma eléctrica; jefe liberacionista le responde

La presidenta Laura Fernández arremetió contra la oposición por votar negativo contra el proyecto de reforma eléctrica.

La presidenta de la República, Laura Fernández, tildó de “comunistas” y “vagabundos” a los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) por oponerse al proyecto de ley de reforma eléctrica que impulsa su gobierno.

Lo dijo durante la conferencia de prensa semanal de este miércoles y solo un día después de que se aprobara en primer debate la iniciativa, solo con los votos del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). Hubo 27 votos a favor y 24 en contra.

El jefe de fracción de la bancada legislativa del PLN, Álvaro Ramírez, evitó referirse a los calificativos emitidos por la presidenta la República contra su partido.

“Somos un partido socialdemócrata comprometido con el bienestar de la mayoría”, señaló.

Para el segundo debate y definitivo, la iniciativa requiere una mayoría calificada de 38 diputados. Sin embargo, por ahora el gobierno no tiene esa cantidad de votos.

Ante ese escenario, Fernández arremetió contra la oposición: “Cómo costarricenses vamos a permitir que los comunistas, unidos en el FA y en el PLN... Lo único que le agradezco a Dios de esta discusión es que se quitaron la careta. Aquí lo que hay es una partida de comunistas, óiganme bien. La gente que quiere llevar a Costa Rica a los apagones de Cuba o de Venezuela. Porque destruyen a su paso todo, costarricenses”, dijo.

El Frente Amplio llama la iniciativa como “ley del apagón”. Alega que abre la puerta a una privatización del sistema eléctrico nacional y que las tarifas podrían aumentar. Por su parte, el gobierno sostiene que la reforma dinamizará el mercado eléctrico, favorecerá las tarifas y el abastecimiento, y que generaría empleo.

Un grupo de manifestantes que se oponen al proyecto de armonización eléctrica se concentran en las afueras de la Asamblea Legislativa el 26 de mayo de 2026. (José Cordero/José Cordero)

“Mentiras del comunismo, que ojalá se desapareciera de Costa Rica (...). A mí me duele, me hierve la sangre que no puedo generar el empleo que ocupa Puntarenas y Limón por estos vagabundos”, agregó.

Fernández anunció que retiraría de la corriente legislativa el proyecto de ley, para dar un “espacio de reflexión” a los diputados de oposición que están en contra de la iniciativa.

Jefe del PLN califica de sensato el retiro

Álvaro Ramírez es el jefe de fracción del PLN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Calificó como “sensata” la decisión de Fernández de desconvocar la iniciativa de ley denominada Armonización Eléctrica (expediente 23.414) porque reconoce que es inviable su aprobación en segundo debate.

“Hemos explicado las razones por las que este es un proyecto inconveniente para Costa Rica. A diferencia de este proyecto, hemos votado a favor de proyectos como el del ferrocarril, como créditos para el agro, como alianzas público-privadas, porque Liberación Nacional está dispuesta a apoyar todas aquellas iniciativas que benefician a las personas, que benefician a las pequeñas y medianas empresas”, defendió el liberacionista.

Ramírez añadió que están interesados en que se discuta un proyecto de ley alternativa sobre el tema eléctrico.

“Que se discuta el proyecto alternativo que hemos presentado, que sí es un proyecto que responde a las necesidades reales de los costarricenses para llevar energía más verde, más barata y accesible a todas las personas en este país. Ese es un proyecto que responde al cambio climático y sobre todo al fenómeno del niño que estamos a punto de vivir”, cerró.

Sin embargo, al ser consultado por el número de expediente, el encargado de prensa del PLN aclaró que “estamos en consulta con los sectores”.

Al cierre de edición, no se contaba con una reacción del Frente Amplio.