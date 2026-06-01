Política

Estas son las cuatro vías que analiza el Congreso para salir del bloqueo en elección de magistrados suplentes

Mientras persiste el bloqueo en la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional acumula casos pendientes y enfrenta el riesgo de un cierre técnico

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Por Lucía Astorga
Diputados, plenario legislativo, 11 de mayo 2026
Sobre la mesa hay, al menos, cuatro alternativas para destrabar en el Congreso la elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional. En la foto los jefes de fracción: Nogui Acosta (PPSO), José María Villalta (FA), Álvaro Ramírez (PLN), Claudia Dobles (CAC) y Abril Gordienko (PUSC). (Aarón Sequeira/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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