Política

¿Estará José Aguilar Berrocal en el debate de Teletica?

Aguilar Berrocal había solicitado a ‘Teletica’ y ‘Repretel’ ser incluido en sus debates

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Debate Se. Busca Presidente
José Aguilar, candidato presidencial del Partido Avanza, confirma su presencia en el debate de Teletica. (Mayela Lopez/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José AguilarPartido AvanzaElecciones 2026
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.