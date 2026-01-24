¿Estará José Aguilar Berrocal en el debate de Teletica?

José Aguilar, candidato presidencial del Partido Avanza, confirma su presencia en el debate de Teletica.

José Aguilar Berrocal, candidato presidencial del Partido Avanza, confirmó que estará en debate de candidatos presidenciales organizado por Teletica, el próximo jueves 29 de enero.

El candidato, quien dijo sentirse “muy contento y agradecido”, lo confirmó en un video.

Al encuentro de canal 7 se había confirmado la participación de Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ariel Robles (Frente Amplio) y Claudia Dobles (Agenda Ciudadana).

El pasado 13 de enero, el candidato había solicitado a Teletica y Repretel ser incluido en los debates que organizarán esas televisoras. Incluso, se presentó en persona en las instalaciones de ambas televisoras para entregar cartas dirigidas a sus directores, con el objetivo de que se le abra espacio en esos encuentros.

Ahora, se confirma la participación en el encuentro de canal 7. En el caso de Repretel, aún no se ha informado oficialmente si participará en el debate que se realizará el martes 27 de enero.

La inclusión de Aguilar ocurre después que superara el margen de error en la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Según el CIEP, la intención de voto es encabezada por Laura Fernández, candidata del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), quien registra un respaldo del 40%, pero que no irá al debate de Teletica.

En segundo lugar, aparece Ramos con un 8%. En tercer lugar, aparece Claudia Dobles con un 5%; luego, hay un triple empate entre Ariel Robles, Fabricio Alvarado (Nueva República) y Jose Aguilar Berrocal, con un 4% de intención de voto cada uno.