José María Figueres lanza llamado a liberacionistas para el 1.º de febrero

El expresidente de la República, José María Figueres Olsen (1994-1998), llamó a los liberacionistas a movilizarse para las elecciones nacionales del 1.° de febrero.

“Liberacionistas, estamos haciendo todo lo que podemos para ganar esta campaña (...) ¡Convenzamos, movilicemos, votemos y ganemos!“, dijo el expresidente en un video.

Figueres, quien perdió el balotaje del 2022 frente al actual mandatario Rodrigo Chaves, afirmó que en “cada corazón liberacionista” hay un líder o una lideresa que no se “dobla con el viento ni se asusta con las encuestas”, y por ello los convocó a ejercer ese liderazgo.

Expresidente Figueres llama a votar

Figueres se pronunció después de que trascendiera la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este 21 de enero, en la que el candidato del PLN, Álvaro Ramos, está en segundo lugar con un 8% muy lejos de Laura Fernández, candidata del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), quien registra un respaldo del 40%.

En tercer lugar, aparece Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana, CAC) con solo un 5% y luego un triple empate entre Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República) y Jose Aguilar Berrocal (Avanza), con un 4% de intención de voto cada uno.

Los indecisos alcanzan el 32%, según el CIEP, a solo diez días para que los costarricenses acudan a las urnas.