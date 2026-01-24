José Aguilar Berrocal responde a señalamientos sobre supuesto financiamiento de Nayib Bukele

José Aguilar, candidato de Avanza, negó cualquier tipo de financiamiento del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

José Aguilar Berrocal, candidato presidencial del Partido Avanza, negó que su campaña esté siendo financiada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“No he recibido ni un solo centavo del presidente Bukele, que es primo hermano de mi esposa (Johana Bukele). Hay una relación cordial, de respeto, pero no hay una coordinación más allá de eso”, aseveró Aguilar.

El pasado 19 de enero, durante el debate presidencial de la Universidad de Costa Rica (UCR), Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional, preguntó al candidato de Avanza si respaldaba el estado de excepción impuesto por Nayib Bukele y le consultó sobre supuestas intervenciones del mandatario salvadoreño en las elecciones de Costa Rica.

Aguilar evitó responder a las preguntas. Sin embargo, cuando Alpízar afirmó que le “preocupaba” un eventual financiamiento desde El Salvador tanto a la campaña de la oficialista Laura Fernández (Pueblo Soberano) como a la de Aguilar, el aspirante aseguró que todos los aportes están debidamente reportados ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y que serán auditados.

Sobre Bukele, Aguilar reiteró que existe una relación cordial y de coordinación familiar, pero negó nuevamente estar siendo financiado por el presidente salvadoreño.

“Siempre vamos a gobernar con la Constitución de la República de Costa Rica”, afirmó.