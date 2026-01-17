José Aguilar Berrocal dice que Laura Fernández repite las mismas prácticas del PLN y el PUSC

El candidato del Partido Avanza, José Aguilar Berrocal, cuestionó a su contrincante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, después de que trascendió que la oficialista pactó candidaturas a diputado con un grupo político religioso de pastores evangélicos, el cual trabaja activamente por acarrearle votos a la aspirante presidencial entre los feligreses.

“Las mismas prácticas que antes hacían Liberación (Nacional) y la Unidad (Social Cristiana) que ellos tanto criticaban (...), ¿son cambio o no son cambio? Pero no se vale decir que es cambio y venir a hacer exactamente las mismas cosas que critican”, criticó Aguilar, al tiempo que aclaró no haber revisado en detalle toda la información al respecto.

Las declaraciones surgen luego de que La Nación revelará que, según volantes difundidos por el grupo de pastores denominado Foro Mi País, Laura Fernández les concedió candidaturas a diputado en la papeleta del PPSO, así como recibirles nombres para eventuales puestos en ministerios, embajadas, la Defensoría de los Habitantes y las Salas de la Corte Suprema de Justicia.

El grupo político religioso pidió a pastores, reunidos en el Temblo Bíblico el jueves 15 de enero en Tibás, distribuir los folletos entre los miembros de sus congregaciones, invitándolos a votar por Fernández el 1.° de febrero.

Aguilar Berrocal añadió que esas acciones representarían una contradicción con el discurso de cambio que ha sostenido el oficialismo. Recordó el pasado liberacionista de Fernández y su vínculo con el alcalde de Cartago, Mario Redondo.

“Ella (Laura Fernández) misma viene, creo que del PLN, después estuvo con el señor (Mario) Redondo que estuvo enredado en el caso Diamante”, reprochó Aguilar Berrocal.

Según el candidato, el proyecto político que prometió desplazar a “los mismos de siempre” terminó gobernando con figuras vinculadas a partidos tradicionales como Acción Ciudadana, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Este viernes, la Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera (ACDC) también rechazó que el Servicio Exterior sea utilizado como moneda de cambio político.

La entidad recordó que los nombramientos están regulados por ley, deben basarse en mérito y transparencia, y llamó a las candidaturas a respetar y fortalecer la profesionalización de la carrera diplomática.