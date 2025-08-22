‘Estamos poniendo en riesgo la reputación internacional de Costa Rica por la inseguridad’, dice Luis Guillermo Solís

Luis Guillermo Solís Rivera aseguró, este jueves, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que las decisiones y acciones tomadas por el gobierno de Rodrigo Chaves en temas de seguridad pública están teniendo un impacto internacional para la imagen de Costa Rica.

En respuestas que le dio a la diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), el expresidente de la República (2014-2018) dijo que el pleito entre los poderes no le hace nada bueno al país.

“Ustedes ya conocen lo que se dice de Costa Rica en el exterior. Estamos poniendo en riesgo algo que no es poca cosa, la reputación internacional del país, que siempre brilló por sus glorias. En materia de inseguridad, afectamos nuestras dos fuentes principales de ingresos, que son el turismo y las exportaciones, que además están en riesgo por la política arancelaria de Trump”, declaró el exmandatario, quien indicó que hay posibilidad de retroceder en lo que ha tomado 150 años construir.

Solís le comentó a la independiente Gloria Navas que, si hay conflicto abierto entre poderes, donde hay irrespeto y no se consideran socias a todas las instituciones del Estado, no habrá éxito en reducir la inseguridad, por mucha plata que se le meta a la pelea.

Luis Guillermo Solís: "La mala gestión de la seguridad puede ser deliberada"

El exmandatario calificó las acciones de la administración de Rodrigo Chaves como insuficientes para combatir la inseguridad, aunque enfatizó que él no tiene ni el conocimiento ni la experiencia de su colega y antecesora, Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), en temas de seguridad pública.

Consultado por la diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA), Luis Guillermo Solís comentó que una mala gestión en seguridad ciudadana puede producirse deliberadamente, tomando decisiones que pueden ser cuestionadas.

“Yo no soy experto, pero cerrar la base de guardacostas de Drake se sabía, que no tener una base ahí, iba a tener consecuencias. Esa es una forma de mala gestión, otra puede ser por recursos. Puede ser no deliberada, sino por carencias también”, dijo Solís.

El exmandatario agregó que, en términos muy generales, ha habido una gestión insuficiente de los recursos y de las políticas públicas para el combate del narcotráfico en la actual administración.

Incluso, enfatizó que el retroceso en educación que ha habido durante el actual gobierno ha sido decisivo para la situación crítica de la seguridad ciudadana actual, porque los vacíos que dejan las instituciones los llena el narcotráfico, o el crimen organizado en general.

También comentó que ahora se están viendo las consecuencias de que no haya una efectiva coordinación de esfuerzos entre los diferentes poderes de la República.

“Además de las reuniones periódicas, cada dos o tres meses, con participación del señor expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones (Luis Antonio Sobrado), también había relaciones operativas entre cuerpos policiales, cuando había alertas”, dijo.

Solís añadió que, según parece, por las declaraciones del presidente Chaves, lo que reportan los medios y la reacción de otras instituciones, “la relación no es fluida, para decir lo menos, y eso está afectando negativamente la seguridad y agravando el clima de inseguridad que vive el país”.