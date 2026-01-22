‘Estamos construyendo diálogos de cara a la segunda ronda, para defender la democracia’, explica jefe de campaña de Ariel Robles

El jefe de campaña de Ariel Robles, Antonio Ortega, señaló que es necesaria una unión de fuerzas de cara a una eventual segunda ronda, aunque enfatizó que el FA pretende ser el partido que pase al balotaje.

El jefe de la campaña de Ariel Robles, el diputado Antonio Ortega, aseguró este miércoles que, desde el Frente Amplio (FA), han estado construyendo diálogos y conversaciones con las otras candidaturas presidenciales, de cara a una concertación de fuerzas para eventual segunda ronda electoral.

Aunque el panorama de la encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica aleja cada vez más la posibilidad de ese balotaje, las campañas de Liberación Nacional (PLN), la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y del FA aún esperan una sorpresa en el domingo de los comicios presidenciales.

Consultado sobre la posibilidad de unirse como una sola fuerza y apoyar una sola candidatura presidencial, Ortega aseguró que el Frente Amplio ha estado conversando con diferentes partidos, en los debates presidenciales en que han coincidido sobre la necesidad de llamar a los costarricenses a participar en las urnas.

“En ese sentido, también estamos construyendo diálogos y conversaciones de cara a la segunda ronda. Nuestro objetivo es pasar a esa segunda ronda y, en ese sentido, hemos tratado de que en los encuentros de los debates se generen acercamientos en lo programático, lo político y lo ideológico, pero sobre todo en lo más urgente, que es la defensa de la democracia”, puntualizó Antonio Ortega.

En cuanto a los resultados de la encuesta de opinión del CIEP, que colocan a la candidata chavista, Laura Fernández, en un 40% de apoyo, con los indecisos en un 32% y Álvaro Ramos, del PLN, en un 8%, Claudia Dobles, en 5%, además de Ariel Robles empatado con Fabricio Alvarado y José Aguilar Berrocal, con un 4%, Ortega señaló que precisamente hoy el FA empieza una campaña fuerte a votar “sin miedo”.

“Es cierto que una parte de la población siente miedo de lo que está pasando y miedo frente a la posibilidad de que este gobierno, con tufo autoritario y a narcogobierno, se pueda reelegir”, dijo el jefe de campaña de Ariel Robles.

Ortega agregó que lo más destacable, aparte del crecimiento de Fernández y la aparición de Aguilar Berrocal, es que el segundo lugar se sigue disputando entre Ramos, Claudia Dobles y, según él, Robles.

“Nosotros hemos sido oposición desde el minuto cero de este gobierno, cuando empezó a perseguir periodistas, a torcer medios de comunicación y a empresarios. La garantía de que eso no pase es por medio del Frente Amplio”, dijo Ortega.

El jefe de campaña enfatizó que mucha gente en Costa Rica siente miedo, por primera vez, a expresar sus opiniones en redes sociales. “Ahora imagine lo que puede sentir una persona si lo llaman. El panel se redujo considerablemente”, agregó.

Ortega añadió que al chavismo no le interesa que otra gente vote, sino “solo los de ellos” y aseguró que es una táctica muy vieja que utilizaban los cantones de partidos como la Unidad y Liberación, para ganar con una baja participación electoral.