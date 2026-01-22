Política

‘Estamos construyendo diálogos de cara a la segunda ronda, para defender la democracia’, explica jefe de campaña de Ariel Robles

Antonio Ortega dice que, en los debates, se ha tratado de generar acercamientos en lo programático, lo político y lo ideológico con otras candidaturas

Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
El jefe de campaña de Ariel Robles, Antonio Ortega, señaló que es necesaria una unión de fuerzas de cara a una eventual segunda ronda, aunque enfatizó que el FA pretende ser el partido que pase al balotaje. (Asamblea Legislativa/La Nación)







Aarón Sequeira

