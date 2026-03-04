Estafas electrónicas: esta es la posición de diputados chavistas sobre plan que exige respuesta de bancos

El diputado Manuel Morales, del partido de gobierno, votó a favor de la iniciativa en el primer debate.

La fracción del partido de gobierno confirmó, este miércoles, que mantiene el apoyo al proyecto de ley que exige a las entidades financieras, tanto públicas como privadas, responder por las estafas electrónicas de las que sean víctimas sus clientes.

Así lo confirmaron, por separado, la jefa de fracción chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, y el diputado Manuel Morales, quien integra la Comisión Legislativa con Potestad Plena III, donde se votará en segundo debate la iniciativa, este miércoles.

La iniciativa fue aprobada de forma unánime, la semana pasada, con los votos de los 15 integrantes de ese órgano legislativo presentes en la sesión.

“Estamos a favor. Votamos a favor en el primer debate”, enfatizó Cisneros.

Morales, por su parte, indicó que quienes están opuestos a la iniciativa son, principalmente, las entidades bancarias del sector privado y señaló que esa fue la razón por la que los bancos estatales se retiraron de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

El proyecto, iniciativa del jefe de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, reforma artículos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el Código Procesal Civil.

Específicamente, se introducen varios párrafos en el artículo 35 de la ley sobre defensa del consumidor, para establecer la responsabilidad de las entidades financieras por los daños y perjuicios que cause el robo del dinero o patrimonio de las cuentas de los clientes del banco, aunque esa sustracción sea responsabilidad de un tercero ilegítimo no autorizado para entrar en la cuenta del consumidor.

La ley dice que el banco no sería responsable cuando se demuestre que se trató de un autofraude, o bien si demuestra que cumple con todos los estándares adecuados de ciberseguridad establecidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).