Escuela de Comunicación de UCR pide al gobierno investigar detención de estudiantes con bandera de Palestina durante traspaso de poderes

La Asamblea de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica (UCR) solicitó al gobierno una investigación sobre la detención de dos estudiantes que portaban la bandera de Palestina durante el traspaso de poderes.

El pasado 8 de mayo, mientras Laura Fernández era investida como presidenta de la República, un grupo de oficiales de la Fuerza Pública abordaron y rodearon a Aren Vindas y Yoilyn Bermudez que portaban símbolos en favor de Palestina en una de las graderías.

Posteriormente, los jóvenes fueron detenidos dentro del Estadio Nacional y presentados ante los tribunales de justicia de Goicoechea. En ese sitio, permanecieron en las celdas judiciales hasta el 9 de mayo, un día después, cuando un juez ordenó la liberación porque la Fiscalía no solicitó medidas cautelares.

Estudiantes, docentes y activistas se congregaron este sábado frente a los Tribunales de Goicoechea en apoyo a Aren Vindas Álvarez y Yoilyn Bermúdez Morales aquí justo luego de ser liberadas. (Cristian Mora/Cortesía)

Tanto Bermúdez como Vindas son estudiantes de la Escuela de Comunicación (ECCC) de la UCR.

Esa unidad académica solicitó que la investigación se lleve a cabo “con el fin de determinar quién o quiénes son responsables directos de las instrucciones para que esta detención se concretara y conocer las razones que fundamentaron el acto”.

Fuerza Pública rodeó a manifestantes propalestinos

La ECCC denunció que la detención se dio por “manifestar sus opiniones”: “Esta Asamblea observa con profunda preocupación la utilización de la fuerza represiva para limitar y condicionar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la manifestación pacífica, pilares esenciales de nuestra democracia”.

El pasado 12 de mayo, el Consejo Universitario (CU) de la UCR también denunció las detenciones como “arbitrarias” y solicitaron al gobierno respetar la protesta social.

El CU denunció una aparente selectividad en las aprehensiones, pues fueron únicamente con personas que portaban con banderas de Palestina. Además, las señaló como abusivas, pues no hay indicio de delito.

Aunque un oficial justificó el cerco a estudiantes, según un video grabado por los propios detenidos, durante el traspaso de poderes, con el argumento de que “solo se está dejando entrar a las de Costa Rica”. Sin embargo, se pudieron observar insignias de Estados Unidos, Israel y el partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) sin que hubieran detenciones.

Una bandera de Israel se pudo observar en las graderías del Estadio Nacional durante el traspaso de poderes, el 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El CU pidió acompañamiento psicológico para los estudiantes y elevó el caso ante la Defensoría de los Habitantes.

“(El CU solicitó) al Gobierno de la República garantizar plenamente el respeto a la libertad de expresión, el derecho a la manifestación pacífica y a los derechos fundamentales de todas las personas”, concluyen.