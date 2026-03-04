Política

Encuesta del CIEP revela cuándo se decidió realmente la elección que ganó Laura Fernández

Impulso de última hora no logró compensar la base electoral que la candidata del oficialismo construyó con anticipación

Por Lucía Astorga
Álvaro Ramos logró acrecentar su respaldo electoral días antes de las votaciones, pero Laura Fernández ya contaba con una amplia base desde meses antes.
Álvaro Ramos logró acrecentar su respaldo electoral días antes de las votaciones, pero Laura Fernández ya contaba con una amplia base desde meses antes. (La Nación/Diseño Canva/La Nación)







