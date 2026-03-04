Encuesta del CIEP revela cuándo se decidió realmente la elección que ganó Laura Fernández

Álvaro Ramos logró acrecentar su respaldo electoral días antes de las votaciones, pero Laura Fernández ya contaba con una amplia base desde meses antes.

El repunte de Álvaro Ramos en la recta final de la campaña no fue suficiente para alcanzar a Laura Fernández. Si bien el aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN) logró dinamizar su apoyo en la última semana, la oficialista del partido Pueblo Soberano (PPSO), ya había construido una base sólida desde meses antes.

Entre quienes apoyaron a Fernández, un 59,6% afirmó haberse decidido mucho antes del inicio formal de la campaña y un 20,8% durante esta. Solo un 11,8% tomó la decisión la semana previa a la elección y un 8% el propio día, de acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos(CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este miércoles 4 de marzo.

En el caso de Ramos, el patrón fue distinto: un 34,1% de sus votantes se decidió en la última semana, un 26,8% durante la campaña y un 25,1% mucho antes de esta. Incluso, un 14% afirmó haber definido su voto el mismo día de los comicios.

En términos generales, el 44,4% del electorado indicó que tomó su decisión mucho antes de la campaña, mientras que un 22,5% lo hizo durante esta. Casi uno de cada cinco (19,5%) se definió en la última semana y un 10,6% el propio día de la elección.

Indecisos apoyaron a Fernández

A esto se suma que Fernández fue la candidata que más convirtió personas indecisas en respaldo efectivo, particularmente entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

La mayoría de quienes inicialmente no tenían definida su preferencia y finalmente optaron por una candidatura se inclinó por ella, en los periodos entre octubre - diciembre, entre diciembre - enero, y con mayor intensidad entre enero y febrero.

En el último tramo, Fernández y Ramos igualaron en capacidad de persuadir indecisos. Sin embargo, para entonces la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) ya acumulaba una ventaja considerable.

La última medición del CIEP antes de los comicios, publicada el 27 de enero, colocaba a Fernández al frente de la contienda con un apoyo del 44%, mientras que Ramos se ubicaba en el segundo lugar, con un respaldo del 9,2%.

Ramos restó apoyo a Claudia Dobles

Según el CIEP, Ramos tuvo un repunto previo a los comicios del 1.° de febrero, producto del apoyo de algunos indecisos y por la transferencia de apoyos desde otras candidaturas. Entre quienes finalmente votaron por él, un 56,3% indicó que previamente había considerado a Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), lo que convierte esa migración en la más determinante.

En segundo lugar, un 21,4% señaló haber valorado a Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), mientras que un 14,6% consideró a Fernández (PPSO) y un 7,8% a José Aguilar, de Avanza.

En contraste, entre quienes votaron por Fernández, la mayor proporción (43%) indicó que antes había considerado a Ramos como alternativa. Un 15% mencionó a Natalia Díaz, de Unidos Podemos (UP) y un 10,3% a José Aguilar, de Avanza.

El impulso tardío del candidato liberacionista logró acortar distancias, pero no revertir el respaldo temprano y sostenido que permitió a la candidata oficialista consolidar su triunfo antes del cierre de campaña. Fernández obtuvo 1.243.141 votos, con una ventaja de 381.262 sufragios sobre Ramos, quien alcanzó 861.879.