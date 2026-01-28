Encuesta del CIEP: Mayoría de líderes religiosos se abstiene de pedir apoyo a candidaturas en congregaciones

En este folleto, entregado por el Foro Mi País a pastores evangélicos en presencia del equipo de campaña de Laura Fernández, se detallan los compromisos de la candidata con ese sector.

La más reciente encuesta de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) consultó, entre las personas que manifestaron tener una adscripción religiosa, si sus respectivos líderes han solicitado el apoyo expreso hacia una candidatura o un partido político en particular.

La pregunta se hizo después de que La Nación dio a conocer la reunión entre el equipo de Laura Fernández y un grupo de pastores evangélicos, a quienes les entregaron volantes con los compromisos de la candidata chavista con ese sector, principalmente para darles candidaturas a puestos en la Asamblea, así como la apertura a proponer nombres para embajadas, ministerios y la Corte.

La instrucción para los pastores provino del grupo político religioso Foro Mi País, el cual hacer un llamado votar por Fernández fuera de los templos, para no afrontar investigaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por mezclar política y religión.

En el estudio del CIEP, realizado por vía telefónica a 1.501 personas mayores de 18 años entre el 20 y 26 de enero, se detalla que el 96,5% de los encuestados señaló que las autoridades religiosas de sus respectivas congregaciones religiosas, sean católicas o evangélicas, no han expresado apoyo público a una candidatura determinada, ni a un partido político en específico.

No obstante, un 3,5% de las personas que se congregan en algún templo sí reconoció que sus pastores o sacerdotes han expresado apoyo a alguna candidatura política, e incluso que han indicado o sugerido por quién deben votar sus feligreses.

Dicha respuesta revela que, en algunas congregaciones, podrían estarse dando choques con el artículo 28 de la Constitución Política, donde se prohíbe expresamente “hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.

Adicionalmente, el artículo 136 del Código Electoral explica que “es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas”.

El folleto en que se entregó el folleto, estuvo el jefe de campaña de Laura Fernández y candidato a vicepresidente, Francisco Gamboa, así como el periodista de la aspirante, Fernando Brenes.

De hecho, la reunión con los pastores se realizó en el Templo Bíblico, en Tibás.

A raíz de esa reunión, el TSE abrió una investigación de oficio sobre ese encuentro entre los pastores y el equipo de la aspirante presidencial oficialista, por la entrega de volantes con motivos religiosos, destinados a entregarse a los feligreses, presuntamente para influir en su decisión de voto para el domingo 1.º de febrero.