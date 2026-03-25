Política

Embajadora de Estados Unidos se reúne con diputados electos en medio de polémica por acuerdo para recibir deportados por Trump

Jefes de fracciones entrantes confirmaron el encuentro, que se realiza en un hotel capitalino este miércoles

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Por Aarón Sequeira
Melinda Hildebrand respondió las consultas de los senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, durante su audiencia de confirmación.
Melina Hildebrand entró en funciones como embajadora de Estados Unidos en Costa Rica a inicios de enero de este año. (Captura de pantalla/La Nación/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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