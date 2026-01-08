Melinda Hildebrand, embajadora de Estados Unidos, asume oficialmente funciones en Costa Rica

(Embajada de Estados Unidos en Costa /La Nación/Embajada de Estados Unidos en Costa Rica)

Melinda “Mindy” Hildebrand asumió este jueves funciones como embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, tras presentar sus cartas credenciales al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

La presentación de cartas credenciales es un acto protocolario mediante el cual el embajador designado entrega al jefe de Estado —o a la autoridad correspondiente— la carta oficial que lo acredita en el cargo, emitida por el país que lo envía. A partir de este acto, el nuevo embajador queda formalmente autorizado para ejercer y realizar actividades diplomáticas públicas en el país receptor.

Previo a su encuentro con Rodrigo Chaves, Melinda Hildebrand presentó las copias de estilo de cartas credenciales al canciller Arnoldo André Tinoco. (Embajada de Estados Unidos en Costa Rica)

La embajada de Estados Unidos indicó, por medio de un comunicado de prensa, que durante su misión en el país, Hildebrand tendrá como prioridad fundamental el “garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en Costa Rica”.

Igualmente, la misión diplomática aseguró que “Costa Rica ha sido durante mucho tiempo uno de los socios más confiables de Estados Unidos en el hemisferio occidental y un país con puntos de vista y prioridades muy similares”.

Hildebrand, originaria de Texas, llegó a Costa Rica el pasado lunes 5 de diciembre, casi tres meses después de que su nombramiento fuera confirmado por el Senado de Estados Unidos, el 7 de octubre de 2025. Donald Trump anunció la designación de la empresaria y financista republicana, como embajadora, desde el 6 de febrero del año anterior.

La nueva embajadora en resumen

Tras su llegada al país, la embajada de Estados Unidos señaló que Hildebrand ha destacado públicamente la importancia de su fe católica y la influencia de su padre, diácono ordenado de la Iglesia Católica, en su vocación de servicio público. La diplomática está casada desde hace 36 años y es madre de tres hijos.

De acuerdo con la información oficial, Hildebrand cuenta con experiencia en los ámbitos de la filantropía, los negocios y el servicio público, con participación en iniciativas orientadas al apoyo a comunidades, la educación, la salud y la atención de problemáticas sociales. La embajada también señaló que ha colaborado con diversas organizaciones e instituciones en funciones directivas y de voluntariado.

El comunicado añade que la embajadora designada ha desarrollado trabajo voluntario tanto en Estados Unidos como en otros países, incluido Costa Rica, y que su trayectoria profesional incluye la gestión de emprendimientos y la promoción de actividades económicas, elementos que, según la misión estadounidense, respaldan su perfil para el cargo diplomático.