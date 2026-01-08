Política

Melinda Hildebrand, embajadora de Estados Unidos, asume oficialmente funciones en Costa Rica

La diplomática, originaria de Texas, fue designada en el cargo por el presidente Donald Trump

Por Lucía Astorga
Melinda Hildebrand asumió funciones como embajadora de Estados Unidos en Costa Rica.
Melinda Hildebrand asumió funciones como embajadora de Estados Unidos en Costa Rica. (Embajada de Estados Unidos en Costa /La Nación/Embajada de Estados Unidos en Costa Rica)







Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

