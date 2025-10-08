Senado de Estados Unidos toma decisión sobre nueva embajadora en Costa Rica, en votación ajustada

El Senado de los Estados Unidos confirmó a Melinda Hildebrand como nueva embajadora de la potencia norteamericana en Costa Rica, tras una ajustada votación efectuada el martes 7 de octubre.

La decisión se adoptó con 51 votos a favor de los republicanos y 47 en contra de los demócratas, según se observa en el sitio web del Congreso de EE. UU.

Melinda Hildebrand, quien es originaria de Texas, fue propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gobierno remitió la nominación al Poder Legislativo el 24 de marzo, donde se debía discutir y eventualmente ratificar la elección.

El cargo de embajador de Estados Unidos en Costa Rica permanece vacante desde enero pasado, cuando Cynthia Telles dejó el puesto, trece días antes de que Trump asumiera su segundo mandato. Actualmente, la representación de ese país en Costa Rica está en manos de Jennifer Savage, “encargada de negocios”.

Según el sitio web del Departamento de Estado de ese país, Hildebrand es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Texas, Austin. Preside la Fundación Hildebrand y es presidenta y propietaria de River Oaks Donuts, LLC en Houston, Texas.

Forma parte de numerosas juntas y comités; además, según ese sitio, la nueva embajadora tiene experiencia en las áreas de medicina y la educación hasta el fomento de vínculos internacionales.