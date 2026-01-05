Política

Embajadora de Estados Unidos llega a Costa Rica con mensaje alusivo a China

Melinda Hildebrand ya tiene agendada su primera reunión con el presidente Rodrigo Chaves

Por Lucía Astorga
Melinda Hildebrand respondió las consultas de los senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, durante su audiencia de confirmación.
Melinda Hildebrand fue nominada por Donald Trump como embajadora de Estados Unidos en Costa Rica. (Captura de pantalla/La Nación/La Nación)







Melinda HildebrandEmbajadora de Estados UnidosDonald Trump
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

