Embajadora de Estados Unidos llega a Costa Rica con mensaje alusivo a China

Melinda Hildebrand fue nominada por Donald Trump como embajadora de Estados Unidos en Costa Rica.

Melinda “Mindy” Hildebrand, embajadora de Estados Unidos designada por el presidente Donald Trump para Costa Rica, llegó este lunes al país para iniciar su misión diplomática con un mensaje alusivo a China y su influencia en la región.

En un comunicado de prensa, la embajada de Estados Unidos citó declaraciones de la propia Hildebrand, quien afirmó que “Costa Rica es un socio confiable y democrático en una región que enfrenta desafíos como el crimen transnacional organizado, la lucha contra el narcotráfico, las amenazas a la ciberseguridad, la inmigración ilegal y la influencia económica china”.

La nota de prensa también subrayó la determinación de la embajadora de “fortalecer la relación bilateral y obtener resultados que avancen los intereses estadounidenses”.

Está previsto que Hildebrand presente sus credenciales al presidente Rodrigo Chaves el próximo 8 de enero, acto que marcará el inicio formal de sus funciones como representante del Gobierno de Estados Unidos en Costa Rica, según informó la misión estadounidense mediante un comunicado de prensa.

La nominación de Hildebrand como embajadora en Costa Rica fue confirmada el 7 de octubre por el Senado de Estados Unidos, en una ajustada votación que finalizó con 51 votos a favor, de los republicanos, y 47 en contra, de los demócratas.

Melinda Hildebrand, quien es originaria de Texas, fue propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gobierno remitió la nominación al Poder Legislativo el 24 de marzo, para su análisis y aprobación.