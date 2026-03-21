Política

Embajadora de China en Costa Rica preocupada porque las empresas de su país invierten más en Panamá, El Salvador y República Dominicana

La embajadora revela los factores que frenarían la inversión y su expectativa con el nuevo gobierno.

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Por Lucía Astorga
Embajadora de China
La embajadora de China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, en conferencia de prensa. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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