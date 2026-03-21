Política

Optimismo de China choca con dudas sobre el rumbo de la relación con Costa Rica

Entre reclamos diplomáticos, competencia regional y el factor estadounidense, la relación con China entra en una etapa más compleja

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Por Lucía Astorga
El endurecimiento de la política de Washington hacia Pekín marcó un punto de inflexión en el manejo del vínculo entre Costa Rica y China.
El endurecimiento de la política de Washington hacia Pekín marcó un punto de inflexión en el manejo del vínculo entre Costa Rica y China. (Diseño Canva /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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