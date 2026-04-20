Política

Elecciones dejaron pérdidas por ¢1.777 millones en bonos de campaña a 136 personas y 20 medios de comunicación

Personas financiaron o vendieron pauta a 10 partidos políticos que no obtuvieron los votos suficientes para acceder a la deuda política y, en consecuencia, los papeles que recibieron hoy no tienen valor

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Por Natasha Cambronero
Liberal Progresista (PLP), Avanza y Unidos Podemos (UP)
Entre los partidos que no lograron darle más valor a los bonos de deuda política, durante las pasadas elecciones, sobresalen el Partido Liberal Progresista (PLP), Avanza y Unidos Podemos (UP). (Dominick Baltodano/Diseño/La Nación)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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