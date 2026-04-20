Elecciones dejaron pérdidas por ¢1.777 millones en bonos de campaña a 136 personas y 20 medios de comunicación

Entre los partidos que no lograron darle más valor a los bonos de deuda política, durante las pasadas elecciones, sobresalen el Partido Liberal Progresista (PLP), Avanza y Unidos Podemos (UP).

Un total de 136 personas y 20 medios de comunicación adquirieron bonos de deuda política que se convirtieron en un simple papel, sin valor económico, tras la campaña electoral del 2026. En conjunto, perdieron ¢1.777 millones.

Personas físicas y jurídicas recibieron certificados de cesión de 10 partidos políticos que no obtuvieron los votos suficientes para optar por el aporte que hace el Estado, por mandato constitucional, en todos los comicios. En estos casos, se corre un riesgo, pues los bonos son una expectativa de pago.

Para estas elecciones, el Estado dispuso de ¢39.292 millones, a los cuales solo accedieron cinco agrupaciones: Partido Pueblo Soberano (PPSO), Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Los bonos de estos grupos están totalmente cubiertos.

Sin embargo, otros 10 partidos también colocaron certificados para obtener dinero o a cambio de servicios. Personas físicas adquirieron ¢984,5 millones y las jurídicas ¢792,5 millones, principalmente a cambio de pauta en sus canales de comunicación, ya sea radio, televisión, web o prensa escrita.

PLP, Avanza y Unidos Podemos, los que más colocaron

Entre los partidos que no lograron darle más valor a los bonos, sobresalen el Liberal Progresista (PLP), Avanza y Unidos Podemos (UP). Esta es la lista con base en datos enviados por las agrupaciones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con corte al 28 de febrero:

A escala nacional

—Liberal Progresista (PLP), de Eliécer Feinzaig. Recibió ¢662,3 millones y a cambio colocó bonos por ¢776,7 millones.

—Avanza, de José Aguilar Berrocal. Recibió ¢434,8 millones y a cambio colocó bonos por ¢511 millones.

—Unidos Podemos, de Natalia Díaz. Recibió ¢341,2 millones y a cambio colocó bonos por ¢366 millones.

—Nueva República (PNR), de Fabricio Alvarado. Recibió ¢148,4 millones y a cambio colocó bonos por ¢174,6 millones.

—Centro Democrático y Social, de Ana Virginia Calzada. Recibió ¢80,8 millones y a cambio colocó bonos por ¢160 millones.

—Esperanza Nacional, de Claudio Alpízar. Recibió ¢37,8 millones y a cambio colocó bonos por ¢43,4 millones.

—Progreso Social Democrático, de Luz Mary Alpízar. Recibió ¢17,7 millones y a cambio colocó bonos por ¢20,9 millones.

—Alianza Costa Rica Primero, de Douglas Caamaño. Recibió ¢3,6 millones y a cambio colocó bonos por ¢4 millones.

—Unión Costarricense Democrática, de Boris Molina. Recibió ¢1,5 millones y a cambio colocó bonos por ¢1,7 millones.

A escala provincial

—Actuemos Ya, de Belisario Solano (primer lugar en la papeleta diputadil), en Cartago. Recibió ¢48,4 millones y a cambio colocó bonos por ¢57 millones.

Los que adquieron más bonos

Una persona física fue la que obtuvo más bonos que ahora no tienen valor. Se trata del empresario Javier Quirós Ramos de Anaya, quien estuvo vinculado, en el pasado, a Grupo Purdy.

Quirós desembolsó ¢347,4 millones al PLP por certificados con un valor nominal de ¢408,7 millones. Sin embargo, este grupo político quedó en novena posición con solo 8.648 sufragios en la papeleta presidencial, es decir, el 0,34% de los votos válidos emitidos.

Hace cuatro años, Quirós también invirtió en la campaña de Feinzaig y, en esa ocasión, sí obtuvo réditos millonarios. Su hermano, Amadeo, quien preside Grupo Purdy, también aparece como financista del Liberal Progresista, pero con ¢8,9 millones.

La diferencia entre este empresario del sector automotriz y el resto de personas físicas es abismal. Ninguna invirtió y perdió más de ¢33 millones. Las siguientes 10 personas son las que tuvieron más pérdidas, después de Javier Quirós:

—Salvador Barrientos Sánchez, Esperanza Nacional: ¢32,8 millones.

—Sergio Solera Lacayo, Avanza: ¢31,6 millones.

—Enrique Alfonso Berrocal Salazar, PLP: ¢30,8 millones.

—Gabriel Baeza Víquez, Avanza: ¢26,6 millones.

—Manuel Antonio Meza Lobo, Avanza: ¢24,9 millones.

—Banny Hermann Feinzilber, Unidos Podemos: ¢24,6 millones.

—Víctor Julio Leiva Calderón, Actuemos Ya: ¢23,4 millones.

—Augusto Rodríguez Denegri, Avanza: ¢22,1 millones.

—Andrés Bruna Serrano, Avanza: ¢21,9 millones.

—Belisario Solano Solano, Actuemos Ya: ¢21,7 millones.

En la lista, también aparecen excandidatos presidenciales como Ana Virginia Calzada, de Centro Democrático y Social, con ¢11,5; y Fabricio Alvarado, de Nueva República, con ¢2,4 millones.

Asimismo, perdieron con bonos exaspirantes a diputado como Belisario Solano, de Actuemos Ya, con ¢21,7 millones; y Emilio Arias y Carla Salguero, ambos exministros y del Centro Democrático y Social, con ¢5,5 millones y ¢1 millón, respectivamente.

¢792,5 millones entre los medios de comunicación

En cuanto a los medios de comunicación, la lista la encabeza Teletica, Canal 7. En total, recibió bonos por ¢248,3 millones en pauta que colocaron de Unidos Podemos, Nueva República, Avanza y el Liberal Progresista.

Después, está Repretel, con ¢223,7 millones; Trivisión, con ¢59,2 millones; OPA, con ¢53 millones; y Apolítico, de No pasa nada, con ¢52,5 millones.

Menos del 4% de los votos y ningún diputado

Estos 10 grupos políticos recibieron ¢1.777 millones y reportaron al TSE que colocaron certificados por ¢2.115,4 millones.

Esa diferencia de ¢338,6 millones hubiese sido la ganancia para estos 156 tenedores de bonos, más intereses futuros.

El artículo 96 de la Carta Magna establece que solo tienen derecho a la contribución estatal, los partidos que hubiesen alcanzado, al menos, el 4% de los sufragios válidamente emitidos, o bien, que hubiesen obtenido ese porcentaje en la provincia o eligieron, por lo menos, un diputado.

Ninguno de esos 10 candidatos obtuvo más del 2,2% de los votos válidos en los comicios presidenciales del pasado 1.° de febrero.