Política

Elecciones 2026: Un empresario es el mayor financista de la campaña. Vea quiénes son los principales donadores y compradores de bonos por partido

11 partidos colocaron bonos por ¢11.219 millones y a cambio recibieron ¢9.738 millones.

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Los partidos deben reportar al TSE a sus compadores de bonos y donantes (imagen ilustrativa).
Los partidos deben reportar al TSE a sus compadores de bonos y donantes (imagen ilustrativa). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026DonadoresCompradores de bonos de deuda políticaDeuda políticaTSEJavier Quirós
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.