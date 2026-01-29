Elecciones 2026: Un empresario es el mayor financista de la campaña. Vea quiénes son los principales donadores y compradores de bonos por partido

Los partidos deben reportar al TSE a sus compadores de bonos y donantes (imagen ilustrativa).

Después del Banco BCT, que prestó dinero a Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio (FA), un empresario del sector automotor encabeza la lista de los mayores financistas de la presente campaña electoral.

Se trata de Javier Quirós Ramos de Anaya, el presidente de Purdy Motors, quien desembolsó ¢260,5 millones para comprar bonos de deuda política del partido Liberal Progresista (PLP), de Eliécer Feinzaig, por ¢306,5 millones. Obtuvo un descuento del 15%.

Esta no es la primera vez que Quirós financia la campaña de Feinzaig; hace cuatro años también lo hizo. En el 2022, adquirió certificados clase A y B valorados en casi ¢596 millones.

En esa misma contienda, además le prestó dinero al Republicano Social Cristiano y a cambio recibió bonos por ¢23 millones que no adquirieron valor por el mal resultado de este partido en urnas.

Para estas elecciones del 2026, el PLP colocó bonos por ¢444,7 millones, según el último reporte entregado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con corte al 31 de diciembre del 2025.

15 tenedores de bonos son personas físicas y una es jurídica: Televisora de Costa Rica S. A. (Teletica), que recibió los certificados como pago a cambio de publicidad en canal 7.

Entre los donadores del PLP también figura Javier Quirós con ¢314.000. Esa lista la encabeza su hermano Amadeo Quirós con ¢9 millones. En total, 29 personas contribuyeron con ¢16,5 millones. A continuación los 10 mayores donantes del PLP:

Un total de 11 partidos colocaron bonos por ¢11.219 millones y a cambio recibieron ¢9.738 millones. Los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) encabezan las lista con ¢3.500 millones y ¢3.400 millones respectivamente, entregados como garantía para acceder a préstamos con el banco BCT.

Pueblo Soberano recibió ¢966 en bonos de deuda política

De seguido, aparece el Partido Pueblo Soberano (PPSO), de Laura Fernández, que es la agrupación que más bonos colocó entre personas físicas. En total, vendió certificados por ¢1.134 millones y a cambio recibió ¢966 millones. En la mayoría de los casos ofreció descuentos del 15%, más intereses.

La legislación establece que los certificados devengan la tasa básica pasiva más un punto, lo que hoy equivale a 4,76%. El Estado paga el interés cuando los tenedores hacen efectivos los bonos, después de que el TSE liquida los gastos de los partidos.

El PPSO reportó que 86 personas aportaron dinero. Sobresale el nombre de cinco que dieron ¢50 millones o más: Francisco Javier Morice Castro (¢90,3 millones), Stephan Turcios Stiegler (¢62 millones), Yann Turcios Stiegler (¢62 millones), Guillermo Emilio Rothe Paniagua (¢50,1 millones) e Iván Alejandro Blanco Guzmán (¢50 millones).

A continuación vea la lista completa de los tenedores de bonos del PPSO:

Entre los tenedores de bonos, aparecen dos parejas de hermanos: Stephan y Yann Turcios Stiegler, quienes giraron ¢124 millones en conjunto; y Douglas y Geoffrey Soto Campos, quienes desembolsaron ¢8,5 millones en total.

Geoffrey Soto Campos también donó ¢2,5 millones en agosto.

Junto a él, otros tres financistas también aparecen como donantes. Ese es el caso de Juan Marcos Vargas Borges quien desembolsó ¢10,8 millones para adquirir bonos de deuda y, a la vez, donó ¢5 millones al PPSO, entre octubre y diciembre anterior.

La segunda persona es Julio Castilla Peláez, quien desembolsó ¢35,7 millones para comprar certificados de cesión serie A y donó ¢1 millón.

La tercera persona es Luis Diego Soto Clausen. Él dio ¢3,4 millones para adquirir certificados por ¢4 millones y, al mismo tiempo, donó ¢1 millón.

Soto Clausen fue uno de los donantes del fideicomiso Costa Rica Próspera, que financió gastos de la campaña electoral del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, al margen del control del TSE.

Pueblo Soberano es el partido que más donaciones recibió durante el periodo electoral que inició el pasado 1.° de octubre. Recaudó ¢49,5 millones de 52 personas distintas. 12 de ellas aportaron entre ¢10 millones y ¢1 millón.

Donantes de Coalición Agenda Ciudadana

En la lista de compradores de bonos de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), que lidera Claudia Dobles, abundan líderes históricos y exjerarcas de gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El grupo logró colocar certificados por ¢205,5 millones y a cambio recibió ¢180 millones. Quien más certificados compró fue la exsecretaria general del PAC, Gabriela Saborío de la Espriella.

Ella desembolsó ¢12,5 millones, y sus dos hermanas Ana Isabel e Irene pusieron ¢2,5 millones cada una. Entre las tres, el monto suma ¢17,5 millones.

Después aparece Boris Ramírez, quien fue presidente ejecutivo del Sinart y encabeza la papeleta diputadil por Heredia de la CAC, con ¢8,5 millones.

También, está el expresidente del INS, Gabriel Pérez Salguera; y la expresidenta del AyA, Yamileth Astorga Espeleta, con ¢4,2 millones cada uno. Les siguen la exministra de Justicia, Marcia González Aguiluz, con ¢4 millones; y el expresidente de la República, Carlos Alvarado (esposo de Dobles), con ¢2,5 millones.

El fundador del PAC, Ottón Solís, también figura en esa lista junto a sus hermanos Mayely, Humberto y Emilia. Entre los cuatro, desembolsaron ¢3,5 millones.

En cuanto a donaciones, Luis Rolando Rodríguez Barquero es el mayor donador con ¢3,5 millones. Además, compró bonos de deuda y desembolsó ¢2,1 millones.

El segundo mayor donador es el empresario Harry Wallace Strachan Walker, exrector de Incae, con ¢2,5 millones.

PLN cedió bonos al BCT

Liberación Nacional (PLN) emitió bonos por ¢3.400 millones y en su totalidad se los entregó al banco BCT como garantía de un préstamo bancario por el mismo monto, aunque,solo ha recibido un desembolso de ¢700 millones, el cual se giró tres el 17 de noviembre pasado.

En cuanto a donadores, la agrupación que lidera Álvaro Ramos recibió ¢40,5 millones de 68 personas distintas. El papá del candidato, Álvaro Ramos Rechnitz, es el mayor contribuyente con ¢6,4 millones.

Le sigue el exministro de Ambiente, René Castro, con ¢4,1 millones; y el exvicepresidente de la República, Luis Liberman, con ¢3,1 millones.

BCT también se dejó los bonos del PUSC

Al igual que el PLN, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de Juan Carlos Hidalgo, entregó la totalidad de los bonos serie A al banco BCT. Los socialcristianos dieron esos certificados por ¢3.500 millones, como garantía para un préstamo de ¢2.000 millones.

En el caso de esta agrupación, de ese monto ya recibió dos desembolsos de ¢400 millones cada uno, para un total de ¢800 millones.

Y en cuanto a donaciones, recibió ¢28 millones al 31 de diciembre.

El Frente Amplio y el préstamo con el BCT

El Frente Amplio (FA) es el tercer partido que le entregó sus bonos de deuda política al banco BCT. Emitió certificados por ¢2.000 millones y a cambio recibió un crédito de ¢900 millones, del cual ya obtuvo un desembolso de ¢400 millones para financiar la campaña de Ariel Robles.

Los frenteamplistas también reportaron al TSE donaciones por ¢19,1 millones. Los mayores contribuyentes son los diputados Sofía Guillen, con ¢2,7 millones; Johnatan Acuña, con ¢2,4 millones; Rocío Alfaro, con ¢2,4 millones, Antonio Ortega, con ¢2,3 millones; y Priscilla Vindas, con ¢1,6 millones.

Fabricio Alvarado y los bonos de Nueva República

En el caso de la campaña de Fabricio Alvarado, de Nueva República, reportó al TSE haber colocado bonos por ¢174,6 millones. Casi la totalidad de ese dinero se repartió entre tres medios de televisión:

—Televisora de Costa Rica S. A.: ¢94,1 millones

—Representaciones Televisivas Repretel S. A.: ¢47 millones

—Sociedad Periodística Extra Limitada: ¢29,4 millones

Alvarado compró certificados por ¢2,8 millones y a cambio pagó ¢2,4 millones. Otra persona de nombre Delbis Agüero Rosales dio ¢1 millón por bonos valorados en ¢1,2 millones.

En cuanto a las donaciones, los fabricistas recibieron ¢4,4 millones, de octubre a diciembre del 2025. Entre la lista sobresalen los diputados Rosalía Brown, David Segura, José Pablo Sibaja y el mismo Fabricio Alvarado.

Jose Aguilar Berrocal recibe ¢173 millones por bonos de deuda política

Jose Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, colocó ¢192 millones en bonos de deuda política y a cambió obtuvo ¢173 millones para financiar su campaña.

Dos televisoras y una radio se quedaron con la mayoría de los bonos —Trivisión, Teletica y Columbia—, aunque aparecen 14 financistas que dieron entre ¢25 millones y ¢212.000.

Entre octubre y diciembre del 2025, Avanza reportó al TSE donaciones por ¢13 millones. Harry Wallace Strachan Walker, exrector de Incae, es el mayor contribuyente con ¢2,5 millones.

Él le donó un monto similar a Coalición Agenda Ciudadana, a Pueblo Soberano, al PUSC y a Unidos Podemos, de Natalia Díaz. En total, aportó ¢12,4 millones durante ese lapso.