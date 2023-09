Financista se disculpa por publicación chavista que insultaba a TSE y Fiscalía

Luis Diego Soto Clausen, uno de los donantes del fideicomiso Costa Rica Próspera, que financió gastos de la campaña electoral de Rodrigo Chaves, terminó disculpándose por compartir en redes sociales una publicación que insultaba al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y al Ministerio Público.

Esto sucedió durante la comparecencia de Soto, el lunes, en la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, cuando el diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), le mostró una publicación que había compartido en su perfil de Facebook, tiempo atrás.

Luego de que el compareciente dijo ser un patriota, Nicolás le preguntó “si un patriota puede decir que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es canalla, o que la Fiscalía General de la República es canalla”.

“No señor, yo no diría eso”, respondió Soto Clausen a las preguntas de Nicolás.

Entonces, el liberacionista hizo público el post que compartió el financista de Chaves, con fecha 26 de agosto del 2022, que originalmente fue hecha en la página de Facebook llamada Rodrigo Chaves Robles Presidente 2022-2026.

En ese post, se defiende a uno de los financistas de campaña del hoy mandatario, De Sheng Lin Hu, y se ataca las acciones del TSE y el Banco de Costa Rica (BCR) sobre el dinero que aportó esta persona.

Luego de lanzar un ataque contra La Nación y CRHoy, esa publicación dice: “También tenemos un TSE canalla también y una Fiscalía por igual, que han permitido la infiltración a los medios sin antes hacérsela conocer a los afectados en clara violación de la ley”, en referencia a una supuesta filtración de la información bajo investigación.

El post incluso acusa a esas dos instituciones de “tergiversar los hechos tratando de ensuciar públicamente al PPSD (Partido Progreso Social Democrático)”, a Chaves y al vicepresidente, Stephan Brunner.

Frente a eso, Francisco Nicolás dijo que atacar a las instituciones no es propio de un patriota, pues se pueden “cuestionar, pero no vilipendiarlas”, pero Soto Clausen adujo que él no hizo esta catalogación, sino solamente compartir un artículo de otra persona.

“Aclaro que muchas veces uno comparte algo por dos o tres ideas que le parecen interesantes, y no necesariamente está de acuerdo con todo lo que ahí se dice”, acotó.

Luis Diego Soto agregó que, a su criterio, era La Nación la que tergiversaba sistemáticamente la información, pero bajo el cuestionamiento, finalmente prefirió disculparse públicamente.

“No señor, no lo comparto. Y si tengo que rectificar, me disculpo, porque no comparto esos conceptos (sobre el TSE y la Fiscalía)”, manifestó Soto y luego agregó: “Gracias por aceptarme la disculpa”.