Diputados aprueban cuarto presupuesto extraordinario con dinero para comedores escolares y pensiones para los más pobres

Legisladores avalaron recursos, pero llenaron de críticas al gobierno por pedir partidas insuficientes para programas sociales en el presupuesto anual

Por Aarón Sequeira
Diputados en Plenario Legislativo
La independiente Cynthia Córdoba fue uno de los dos votos negativos contra el Cuarto Presupuesto Extraordinario 2025. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

