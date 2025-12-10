Diputados aprueban cuarto presupuesto extraordinario con dinero para comedores escolares y pensiones para los más pobres

La independiente Cynthia Córdoba fue uno de los dos votos negativos contra el Cuarto Presupuesto Extraordinario 2025.

Los diputados aprobaron este martes, en primer debate, el Cuarto Presupuesto Extraordinario del Ejercicio Económico 2025, con recursos para que sigan funcionando los comedores escolares y para asegurar el pago de las pensiones para las personas más pobres.

Se trata del expediente 25.295, aprobado por una mayoría de 39 congresistas a favor y dos en contra, en una discusión en la que varios legisladores llenaron de críticas al Poder Ejecutivo por correr a solicitar recursos adicionales para programas sociales prácticamente al final del año, y por no haber previsto los recursos completos en el presupuesto nacional.

De hecho, los recursos aprobados para comedores escolares no estaban incluidos originalmente en la propuesta, sino que fueron incluidos en la Comisión de Hacendarios, después de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social advirtió de que ya no requería el dinero que se iba a aprobar para pago de exestibadores, pues eran recursos para 262 casos de personas fallecidas.

Originalmente, el gobierno pidió ¢2.394 millones para el pago de esos extrabajadores estibadores de muelles, pero el director de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo, Álvaro Coto, comunicó que se habían identificado casos de personas fallecidas a quienes no se les debía pagar la compensación económica establecida por fallo judicial.

Debido a que ya Trabajo no necesitaba ese dinero, se atendió la solicitud del Ministerio de Educación Pública para suplir con ¢2.500 millones el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y el Adolescente (Panea).

“Estos fondos permitirán cubrir cinco días lectivos adicionales en diciembre, garantizando que los 4.569 centros educativos públicos inscritos en el Panea cuenten con los insumos necesarios para mantener la prestación oportuna y efectiva del servicio”, puntualizó el informe de la Comisión de Hacendarios sobre dicha partida.

Según el dictamen de los diputados, ese programa beneficia a 760.000 estudiantes.

Adicionalmente, el proyecto aprobado este martes incluyó ¢1.500 millones en el Ministerio de Trabajo, para que este los transfiera a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el fin de pagar las pensiones del Régimen No Contributivo; es decir, las de las personas más pobres.

Las críticas de los diputados vinieron de las independientes Kattia Cambronero y Cynthia Córdoba, quienes votaron en contra, pero también de Paulina Ramírez, presidenta del foro de Hacendarios, así como de las frenteamplistas Rocío Alfaro y Priscilla Vindas.

Aunque Ramírez, Alfaro y Vindas votaron de forma afirmativa el presupuesto, cuestionaron duramente que el gobierno de Rodrigo Chaves no haya previsto debidamente los recursos que necesitaría para cubrir la totalidad de partidas, como la de los comedores escolares y las pensiones de la población más pobre.

Antes de que se puedan ejecutar dichas partidas, así como los rebajos en el Presupuesto Nacional 2025, por ¢58.000 millones, los congresistas deben aprobar el expediente en segundo debate, este jueves.