Aprobados fondos extraordinarios para aguinaldos del MEP y del Sinart

Los diputados aprobaron en segundo debate, este lunes, los dos proyectos de ley que contienen los fondos extraordinarios para el Presupuesto Nacional 2024, destinados al pago de aguinaldos en el Ministerio de Educación Pública (MEP), así como de salarios y aguinaldos en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

En el caso del sexto presupuesto extraordinario del 2024, expediente 24.603, recibió 40 votos afirmativos, y contiene ¢38.000 millones para pagar aguinaldos en el MEP y ¢381 millones para el Sinart (expediente 24.603), así como ¢32.977 millones para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y ¢15.000 millones para equipos de seguridad ciudadana, los cuales se reparten entre el Ministerio de Seguridad Pública (¢12.353 millones) y el Organismo de Investigación Judicial (¢2.530 millones).

En tanto, la modificación presupuestaria que realiza el expediente 24.689, aprobada por 42 legisladores de forma unánime, agregaría otros ¢34.000 millones, para completar el dinero requerido para salarios y aguinaldos en el MEP.

La votación de los dos expedientes tuvo un trámite acelerado en el plenario de la Asamblea Legislativa, debido a que el Ministerio de Hacienda advirtió de que, si dichos recursos no quedaban aprobados esta semana, no se podrían ejecutar a tiempo para cumplir con los pagos correspondientes a los funcionarios de ambas instituciones.

La necesidad de aprobar dichos recursos para el pago de los aguinaldos de los funcionarios del MEP se originó en el desorden en el presupuesto de ese ministerio para el ejercicio económico 2024, que presentaba faltantes por ¢74.000 millones para cubrir salarios y los aguinaldos.

“La educación está en crisis, lo que no es culpa de los docentes; es sistemática. Se necesita una nueva reforma educativa, reconocimientos de mayor valía y dejar de recargarlos con labores administrativas; que el sistema educativo se deje de ver desde una mirada economicista”, dijo Ariel Robles, del FA, quien enfatizó en que el gobierno busca cada oportunidad que tiene para reducir los recursos para el sector educativo.

De hecho, también en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2025, actualmente en discusión en el plenario, los diputados identificaron un faltante de ¢100.000 millones para cubrir remuneraciones.

El liberacionista Gilberth Jiménez destacó el esfuerzo realizado por el Congreso, sobre todo en la tramitación de los ¢34.000 millones adicionales, pues aceptaron apurar su paso, dispensando el expediente de los trámites, con el objetivo de ver dicha modificación presupuestaria de forma expedita en el plenario.

“Le dije al ministro de Hacienda que esta situación no se puede volver a repetir. Los salarios deben estar financiados en un ciento por ciento en el presupuesto. No es posible que, a estas alturas, se tengan que hacer estas modificaciones para no correr ningún riesgo”, indicó.

Jiménez subrayó que la sobreestimación en dinero para el pago de deuda fue lo que permitió cubrir el faltante del MEP en salarios y aguinaldos.

La independiente Kattia Cambronero calificó de acongojante tener que correr con esos presupuestos extraordinarios por la falta de cuidado de los ministerios de Educación y de Hacienda para hacer los presupuestos con el dinero necesario para cubrir necesidades básicas.

“Toda la vida he trabajado en el sector privado y nunca he visto un nivel de irresponsabilidad tan grande en la gestión de las finanzas de un país como la que vemos en este momento. ¿Cómo es que un ministro de Hacienda no se dé cuenta de que no están presupuestando ¢34.000 millones de salarios? Eso no es cosa menor; eso evidencia el deseo sistemático de la destrucción del sistema educativo costarricense”, reclamó la independiente.